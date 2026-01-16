ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
265
2 хв

Оксана Пекун у леопардовій сукні презентувала запальну пісню "Коля — інша доля"

Народна артистка України потішила шанувальників новою композицією про нерозділені почуття і приголомшила зміною іміджу.

Оксана Пекун

Оксана Пекун презентувала нову запальну пісню «Коля — інша доля» і кліп на неї. Цією композицію народна артистка відкриває нову сторінку у своїй творчості.

Трек вийшов запальним і сучасним та водночас зберіг народні мотиви і життєвий зміст.

Співачка також приголомшила зміною іміджу. У відеороботі Оксана продемонструвала ефектний гламурний образ у сукні з леопардовим принтом і чорних прозорих рукавичках. Свій лук вона доповнила стильною зачіскою, гарним макіяжем і золотими сережками-кільцями.

Оксана Пекун

У цій пісні артистка підіймає тему нерозділених почуття та різних очікувань жінок та чоловіків у стосунках.

«У моєму репертуарі всі пісні про кохання — про різне кохання. І ця — не виняток. Але вона про нерозділені почуття. Часто дівчата одразу серйозно сприймають залицяння хлопців і сподіваються на розвиток стосунків, а для хлопців це може бути просто гра. Такі залицяльники вміють красиво заходити в серце, а потім залишати там порожнечу. Але у підсумку кожен отримає те, що заслужив», — поділилася Оксана Пекун.

Оксана Пекун

Автором композиції виступив давній друг співачки — композитор та аранжувальник Геннадій Пугачов. Саме його музика лягла в основу нового, більш сучасного звучання.

Зірка зізналася, що закохалася у пісню з першого прослуховування. Вона також додала, що у ній є щось магічне.

Незважаючи на легке і позитивне звучання, композиція має важливі смислові акценти.

«Це світла, енергійна пісня. Я дуже хочу, щоб вона додавала настрою і водночас нагадувала: дівчатам не варто ламати серце через тих, хто не цінує почуттів, а чоловікам — бути серйознішими й не гратися з любов’ю», — наголосила Пекун.

Оксана Пекун

Трек «Коля — інша доля» став відображенням внутрішніх і творчих змін артистки. Оновлений образ, сучасна подача і нове звучання підкреслили готовність співачки до трансформацій і руху вперед.

«Я хотіла показати себе з іншого боку. Нова пісня — нова я. Артист не може зупинятися, бо глядач завжди чекає на розвиток. Ми шукаємо нове, експериментуємо й рухаємося далі», — підсумувала Оксана Пекун.

