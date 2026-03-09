ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
79
Час на прочитання
1 хв

Оксана Пекун у сукні-вишиванці презентувала танцювальний трек про весну

Народна артистка України потішила шанувальників музичним подарунком із новим звучанням.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Оксана Пекун

Оксана Пекун

Оксана Пекун презентувала нову ритмічну композицію «Весно», яка стала для неї творчим експериментом. Це пісня про кохання, внутрішнє пробудження і відчуття оновлення.

У композиції гармонічно поєдналися український мелос і сучасне звучання. Це чудовий танцювальний трек для денс-майданчиків, вечірок і тренувань.

Пісня зачаровує з перших нот, занурюючи слухача в атмосферу теплої красивої весни, де все буяє яскравими фарбами, де хочеться жити, творити і кохати.

За словами артистки, вона хотіла, щоб цей трек дарував слухачам приємні емоції і радість зустрічі з довгоочікуваною весною.

«Весна — це символ оновлення, розвитку і потужної енергії природи, яка пробуджує все довкола. Саме це я намагалася передати у своїй пісні», — поділилася Оксана Пекун.

Оксана Пекун

Оксана Пекун

Нагадаємо, раніше Оксана Пекун у леопардовій сукні презентувала запальну пісню «Коля — інша доля».

Дата публікації
Кількість переглядів
79
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie