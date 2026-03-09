- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 79
- Час на прочитання
- 1 хв
Оксана Пекун у сукні-вишиванці презентувала танцювальний трек про весну
Народна артистка України потішила шанувальників музичним подарунком із новим звучанням.
Оксана Пекун презентувала нову ритмічну композицію «Весно», яка стала для неї творчим експериментом. Це пісня про кохання, внутрішнє пробудження і відчуття оновлення.
У композиції гармонічно поєдналися український мелос і сучасне звучання. Це чудовий танцювальний трек для денс-майданчиків, вечірок і тренувань.
Пісня зачаровує з перших нот, занурюючи слухача в атмосферу теплої красивої весни, де все буяє яскравими фарбами, де хочеться жити, творити і кохати.
За словами артистки, вона хотіла, щоб цей трек дарував слухачам приємні емоції і радість зустрічі з довгоочікуваною весною.
«Весна — це символ оновлення, розвитку і потужної енергії природи, яка пробуджує все довкола. Саме це я намагалася передати у своїй пісні», — поділилася Оксана Пекун.
Нагадаємо, раніше Оксана Пекун у леопардовій сукні презентувала запальну пісню «Коля — інша доля».