Оксана Пекун у сукні-вишиванці презентувала танцювальний трек про весну

Оксана Пекун

Реклама

Оксана Пекун презентувала нову ритмічну композицію «Весно», яка стала для неї творчим експериментом. Це пісня про кохання, внутрішнє пробудження і відчуття оновлення.

У композиції гармонічно поєдналися український мелос і сучасне звучання. Це чудовий танцювальний трек для денс-майданчиків, вечірок і тренувань.

Пісня зачаровує з перших нот, занурюючи слухача в атмосферу теплої красивої весни, де все буяє яскравими фарбами, де хочеться жити, творити і кохати.

Реклама

За словами артистки, вона хотіла, щоб цей трек дарував слухачам приємні емоції і радість зустрічі з довгоочікуваною весною.

«Весна — це символ оновлення, розвитку і потужної енергії природи, яка пробуджує все довкола. Саме це я намагалася передати у своїй пісні», — поділилася Оксана Пекун.

Оксана Пекун

Нагадаємо, раніше Оксана Пекун у леопардовій сукні презентувала запальну пісню «Коля — інша доля».