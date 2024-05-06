Оксана Пекун заінтригувала знімками з новонародженим малюком

Народна артистка України показала онука і привітала його з днем народження.

Оксана Пекун опублікувала в Instagram Stories фотоколаж, на якому вона тримає на руках новонародженого малюка, чим заінтригувала шанувальників.

Оксана Пекун/Instagram Оксани Пекун

"Моє найбільше щастя", – підписала зірка знімки.

Потім співачка показала відео, на якому постала разом зі своїм онуком Євгеном.

Оксана Пекун із онуком Євгеном/Instagram Оксани Пекун

"Між попереднім фото і цим відео відстань у три роки", – зазначила Оксана.

Онук Оксани Пекун/Instagram Оксани Пекун

Пекун розповіла фоловерам, що 5 травня в її онука був день народження – хлопчикові виповнилося 3 роки. Цей день вони провели у родинному колі.

Онук Оксани Пекун/Instagram Оксани Пекун

Ще артистка виклала у соцмережу світлину онука і привітала його: "Сьогодні ТВІЙ ДЕНЬ. Євгенчику, серденько моє, пташенятко і мій промінчик радості. Хай Господь подарує тобі щасливе дитинство".

Онук Оксани Пекун/Instagram Оксани Пекун

Нагадаємо, Оксана Пекун із нагоди виходу її нової пісні "Птаха вільная" знялася у стильній фотосесії, в якій продемонструвала ефектні образи від українських брендів.

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