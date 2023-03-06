Окуляри у формі серця та джинсове пальто: модель Джулія Фокс під прицілом фотографів

Джулія Фокс цього місяця одна з головних зірок стритстайлу, оскільки під час Тижня моди в Парижі та Мілані модель продемонструвала кілька справді епатажних вбрань. Дівчину фотографували у шкіряних трусах, ефектних мініспідницях і навіть у повністю прозорих сукнях, які нічого не прикривали на її тілі. Однак одного вечора в Парижі вона з'явилася на вулиці в луку від бренду Vivienne Westwood.

На моделі було джинсове пальто у модному фасоні, що нагадує стиль 70-х. У вбрання було глибоке декольте, довгі рукави і обшите воно було торочкою.

Образ Фокс доповнила квадратною коричневою сумкою та чоботями на величезних платформах. Завершували образ окуляри, лінзи у яких були у формі сердець, а також макіяж із коричневою помадою на губах.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

У таких же чоботях Фокс з'явилася на показі бренду Vivienne Westwood, але тоді на ній була чорна вінілова сукня, а на обличчя вона одягла металеву прикрасу.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

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