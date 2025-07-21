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Олександр і Катерина Усики: історія кохання українського чемпіона та його дружини
Олександр Усик — Національна легенда України, абсолютний чемпіон світу з боксу за плечима якого стоїть тендітна, але сильна жінка Катерина. Вона його опора та підтримка, а ще мати його чотирьох дітей. Розповідаємо вам історію кохання цієї гарної пари.
Знайомство пари
Олександр та Катерина навчалися в одній школі, але у паралельних класах у Сімферополі, у Криму. Власне, саме у школі майбутній спортсмен захопився боксом, хоча спочатку займався народними танцями, дзюдо та футболом, навіть грав за юнацьку команду «Таврії» на позиції лівого півзахисника. У секцію боксу прийшов у 15 років, за його словами на першому тренуванні він «отримав на повну» — і це його зачепило і мотивувало вдвічі більше займатися.
Вони могли б ніколи не зустрітися, якби родина Каті не переїхала до Сімферополя із російського Красноярська. На момент їхнього знайомства йому було 15, а їй 14 років і, звичайно, їхня дружба не одразу переросла у стосунки. Дівчина сподобалася Усику, і він став виявляти знаки уваги до неї, але Катерина неохоче погоджувалася йти на побачення. Якось він запросив її на побачення, але дівчина не розглядала його як бойфренда, а сприймала як друга, тоді Усик запропонував практично побитись об заклад — якщо він виграє черговий бій, Катя погодиться на побачення. Це був чемпіонат Криму 2003 року. Бій Олександр тоді не виграв, але пропозицію стати його дівчиною Каті зробив і вона погодилася.
Весілля, діти, сім’я
Вони одружилися 25 вересня 2009 року, через шість років стосунків. На той момент Катя вже була вагітна їхнім первістком — дочкою Єлизаветою. Це була ще одна мрія Усика, яка здійснилася, адже коли його однолітки тусувалися і веселилися, все чим був захоплений він — це був бокс, а його другою мрією було одружитися з Катею та завести сім’ю та багато дітей. Весілля зіграли у рідному Криму.
За 15 років шлюбу у пари народилося четверо дітей — дві доньки — Єлизавета та Марія, і двоє синів — Кирило та Михайло. Наймолодшій півтора року, а старшій — 15 років. Сини живуть із батьками Каті в Іспанії, вони професійно займаються дзюдо, а доньки живуть в Україні.
Про свої стосунки, які були не без криз, адже одного разу пара була навіть на межі розлучення через зіркову хворобу Усика, яка трапилася, спортсмен каже так:
«Я не просто підкаблучник. Зазначу, я — цар підкаблучників, я головний підкаблучник світу. Для того, щоб це розуміти і не боятися осуду, треба мати великі яйця. Сильні, великі яйця, які нормально працюють. І треба мати справжнє серце, любов до своєї другої половинки».
Що пара говорить одне про одного
Усик каже, що дружина для нього — його найголовніша підтримка, його все!
Катерина Усик їздить разом із чоловіком на всі його поєдинки, постійно поруч, завжди підтримує.
Ось як вона прокоментувала нещодавню перемогу чоловіка над британцем Даніелем Дюбуа:
«Мій чемпіон. Мій герой. Моя гордість. Я бачила, як ти йшов до цієї перемоги день у день. Скільки праці, скільки сил, скільки віри ти вклав.
Ти справжній воїн, ти приклад для наших дітей, для України, для всього світу. Я дякую Богу за тебе. Я дякую тобі — за силу, за кохання, за те, що навіть у найважчі моменти залишаєшся світлом.
Ми з тобою завжди і в молитвах, і в серці, і в кожному бою. Пишаюся тобою безмежно. Кохаю тебе безмежно. З перемогою, коханий», — написала Катерина на своїй сторінці в Instagram.