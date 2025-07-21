Олександр і Катерина Усики: історія кохання українського чемпіона та його дружини

Катерина та Олександр Усики, фото: instagram.com/usyk_kate1505 / © instagram.com/usyk_kate1505/

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Знайомство пари

Олександр та Катерина навчалися в одній школі, але у паралельних класах у Сімферополі, у Криму. Власне, саме у школі майбутній спортсмен захопився боксом, хоча спочатку займався народними танцями, дзюдо та футболом, навіть грав за юнацьку команду «Таврії» на позиції лівого півзахисника. У секцію боксу прийшов у 15 років, за його словами на першому тренуванні він «отримав на повну» — і це його зачепило і мотивувало вдвічі більше займатися.

Олександр і Катерина Усики

Вони могли б ніколи не зустрітися, якби родина Каті не переїхала до Сімферополя із російського Красноярська. На момент їхнього знайомства йому було 15, а їй 14 років і, звичайно, їхня дружба не одразу переросла у стосунки. Дівчина сподобалася Усику, і він став виявляти знаки уваги до неї, але Катерина неохоче погоджувалася йти на побачення. Якось він запросив її на побачення, але дівчина не розглядала його як бойфренда, а сприймала як друга, тоді Усик запропонував практично побитись об заклад — якщо він виграє черговий бій, Катя погодиться на побачення. Це був чемпіонат Криму 2003 року. Бій Олександр тоді не виграв, але пропозицію стати його дівчиною Каті зробив і вона погодилася.

Весілля, діти, сім’я

Вони одружилися 25 вересня 2009 року, через шість років стосунків. На той момент Катя вже була вагітна їхнім первістком — дочкою Єлизаветою. Це була ще одна мрія Усика, яка здійснилася, адже коли його однолітки тусувалися і веселилися, все чим був захоплений він — це був бокс, а його другою мрією було одружитися з Катею та завести сім’ю та багато дітей. Весілля зіграли у рідному Криму.

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Катерина та Олександр Усики

За 15 років шлюбу у пари народилося четверо дітей — дві доньки — Єлизавета та Марія, і двоє синів — Кирило та Михайло. Наймолодшій півтора року, а старшій — 15 років. Сини живуть із батьками Каті в Іспанії, вони професійно займаються дзюдо, а доньки живуть в Україні.

Катерина Усик зі старшою дочкою Єлизаветою

Сини Олександра та Катерини Усиків

Катерина Усик із молодшою дочкою

Про свої стосунки, які були не без криз, адже одного разу пара була навіть на межі розлучення через зіркову хворобу Усика, яка трапилася, спортсмен каже так:

«Я не просто підкаблучник. Зазначу, я — цар підкаблучників, я головний підкаблучник світу. Для того, щоб це розуміти і не боятися осуду, треба мати великі яйця. Сильні, великі яйця, які нормально працюють. І треба мати справжнє серце, любов до своєї другої половинки».

Олександр і Катерина Усики / © instagram.com/usyk_kate1505/

Що пара говорить одне про одного

Усик каже, що дружина для нього — його найголовніша підтримка, його все!

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Катерина Усик їздить разом із чоловіком на всі його поєдинки, постійно поруч, завжди підтримує.

Ось як вона прокоментувала нещодавню перемогу чоловіка над британцем Даніелем Дюбуа:

Катерина Усик відвідала бій чоловіка з Даніелем Дюбуа

«Мій чемпіон. Мій герой. Моя гордість. Я бачила, як ти йшов до цієї перемоги день у день. Скільки праці, скільки сил, скільки віри ти вклав.

Ти справжній воїн, ти приклад для наших дітей, для України, для всього світу. Я дякую Богу за тебе. Я дякую тобі — за силу, за кохання, за те, що навіть у найважчі моменти залишаєшся світлом.

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Ми з тобою завжди і в молитвах, і в серці, і в кожному бою. Пишаюся тобою безмежно. Кохаю тебе безмежно. З перемогою, коханий», — написала Катерина на своїй сторінці в Instagram.

Олександр і Катерина Усики