Олександр Пономарьов і DZIDZIO проведуть благодійну вечерю, а Юрій Великий виступить із сольним шоу

Вже завтра, 11 березня, у КВЦ "Парковий" відбудеться благодійна вечеря з Олександром Пономарьовим і Михайлом Хомою (DZIDZIO). Артисти потішать глядачів своїми найпопулярнішими піснями.

Під час заходу відбудеться благодійний аукціон з унікальними лотами від зірок і митців. Ведучим вечора буде Юрій Горбунов. Збір гостей о 17:00.

Метою благодійного аукціону є збір коштів на дрони і пікапи для ЗСУ під Бахмутом і на допомогу внутрішнім переселенцям.

А 12 березня о 18:00 у КВЦ "Парковий" із благодійною сольною програмою "Душевно, по-домашньому" виступить гуморист і пародист Юрій Великий. Отримані кошти від продажу квитків підуть на закупівлю дронів і пікапів для наших захисників на передовій.

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