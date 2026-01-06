- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 575
- Час на прочитання
- 2 хв
Олександра Ніколаєнко на конкурсах краси і до знайомства з чоловіком-мільярдером
Свого часу вона була однією із найвідоміших українських красунь, але вибрала в результаті тихе та розкішне життя без камер. З чого починався шлях жінки, пропонуємо подивитись на фото.
Під час святкової розкішної вечірки у резиденції Дональда Трампа в Мар-а-Лаго до об’єктивів фотографів потрапила колишня українська модель Олександра Ніколаєнко.
Вона одружена з близьким другом Трампа — мільярдером Філом Раффіном — від 6 січня 2008 року. Пара часто з’являється на заходах президента США, але вкрай рідко фотографується, а також Ніколаєнко не веде соцмережі, тому про її життя відомо мало, окрім того, що вона є власницею фешенебельного спа-комплексу і мамою двох дітей — сина і доньки.
Однак свій шлях Олександра почала як модель і учасниця конкурсів краси у 15 років. Спершу вона добула титул «Міс Одеса», а у 18 років стала переможницею у конкурсі «Міс Україна-2001», який дав їй змогу потрапити на престижний міжнародний конкурс «Міс Світу-2001», на якому вона потрапила до топ-10.
Конкурс відбувався у Південно-Африканській Республіці.
2004 року Олександра вирішила повторити спробу знову вирушила на конкурс краси від України, але цього разу вже на «Міс Всесвіт».
Шоу відбувалося в Еквадорі, але до фіналу Ніколаєнко не потрапила.
Саме завдяки конкурсам краси вона познайомилась із Дональдом Трампом, який був від 1996 року власником «Міс Всесвіт» і саме завдяки цьому познайомилась зі своїм майбутнім чоловіком-мільярдером, який старший за неї на 46 років.
Жодних публічних висловлювань на підтримку України з її боку не було ні під час подій 2014 року, ні 2022 року, коли почалось повномаштабне вторгнення. Однак жінка та її чоловік з’являлися на заходах на підтримку президентства Трампа (під час його обох термінів), а також минулого року вони відвідали інавгурацію.