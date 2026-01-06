Олександра Ніколаєнко на конкурсах краси і до знайомства з чоловіком-мільярдером

Олександра Ніколаєнко / © Getty Images

Під час святкової розкішної вечірки у резиденції Дональда Трампа в Мар-а-Лаго до об’єктивів фотографів потрапила колишня українська модель Олександра Ніколаєнко.

Олександра Ніколаєнко з чоловіком йде на вечірку Трампів / © Getty Images

Вона одружена з близьким другом Трампа — мільярдером Філом Раффіном — від 6 січня 2008 року. Пара часто з’являється на заходах президента США, але вкрай рідко фотографується, а також Ніколаєнко не веде соцмережі, тому про її життя відомо мало, окрім того, що вона є власницею фешенебельного спа-комплексу і мамою двох дітей — сина і доньки.

Однак свій шлях Олександра почала як модель і учасниця конкурсів краси у 15 років. Спершу вона добула титул «Міс Одеса», а у 18 років стала переможницею у конкурсі «Міс Україна-2001», який дав їй змогу потрапити на престижний міжнародний конкурс «Міс Світу-2001», на якому вона потрапила до топ-10.

Олександра Ніколаєнко (в центрі у білому вбранні) на конкурсі «Міс Світу-2001», 2001 рік / © Getty Images

Конкурс відбувався у Південно-Африканській Республіці.

Олександра Ніколаєнко (в центрі у білому вбранні) на конкурсі «Міс Світу-2001», 2001 рік / © Getty Images

2004 року Олександра вирішила повторити спробу знову вирушила на конкурс краси від України, але цього разу вже на «Міс Всесвіт».

Олександра Ніколаєнко на конкурсі «Міс Всесвіт», 2004 рік / © Getty Images

Шоу відбувалося в Еквадорі, але до фіналу Ніколаєнко не потрапила.

Олександра Ніколаєнко на конкурсі «Міс Всесвіт», 2004 рік / © Getty Images

Олександра Ніколаєнко на конкурсі «Міс Всесвіт», 2004 рік / © Getty Images

Олександра Ніколаєнко на конкурсі «Міс Всесвіт», 2004 рік / © Getty Images

Олександра Ніколаєнко на конкурсі «Міс Всесвіт», 2004 рік / © Getty Images

Олександра Ніколаєнко на конкурсі «Міс Всесвіт», 2004 рік / © Getty Images

Саме завдяки конкурсам краси вона познайомилась із Дональдом Трампом, який був від 1996 року власником «Міс Всесвіт» і саме завдяки цьому познайомилась зі своїм майбутнім чоловіком-мільярдером, який старший за неї на 46 років.

Жодних публічних висловлювань на підтримку України з її боку не було ні під час подій 2014 року, ні 2022 року, коли почалось повномаштабне вторгнення. Однак жінка та її чоловік з’являлися на заходах на підтримку президентства Трампа (під час його обох термінів), а також минулого року вони відвідали інавгурацію.