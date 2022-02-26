Олена Кравець записала відеозвернення: "Всім КВКнникам усіх сезонів у Росії! Включайтеся!!! Ви можете більше, ніж ви думаєте!!!"

Олена Кравець із "Вечірнього кварталу" зі сльозами на очах звернулася до своїх знайомих і тих, хто грав у КВК з Росії.
Олена записала відеозвернення та опублікувала його в Instagram.
"Ми тут вистоємо, але з вами в ігри більше не гратимемо ніколи.
Розповідайте правду всім тим вашій мерлзоті, яка думає, що тут якась визвольна операція.
Всім КВКнникам всіх сезонів у Росії! Вмикайтеся! Ви можете більше, ніж ви думаєте!
Раніше до російських артистів зверталися Потап та Настя Каменських.
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