Олена Шоптенко показала другу весільну сукню від Bevza з глибоким декольте та оригінальною фатою

Олена Шоптенко / © Instagram Олени Шоптенко

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Хореографиня Олена Шоптенко вийшла втретє заміж, а її обранцем став австрієць на ім’я Крістіан. Основною весільною сукнею української знаменитості стало вишукане вбрання від бренду WONÁ Concept з довгими рукавами, шлейфом в вишивкою, однак також танцюристка мала і другу сукню.

Олена Шоптенко / © Instagram Олени Шоптенко

У соцмережах Олена опублікувала нову серію фотографій, на яких позувала у креативній сукні від бренду Bevza. Це було вишукане і одночасно сміливе вбрання з глибоким декольте.

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Олена Шоптенко / © Instagram Олени Шоптенко

Бретелька-галтер у сукні виконана як коса, а спина була частково оголеною. На спідниці у вбрання також можна помітити складки, які робила сукню цікавішою та надавала текстури.

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Олена також одягла креативну фату, яка доповнювала її вишуканий образ нареченої.

Олена Шоптенко / © Instagram Олени Шоптенко

«Здається, я ще ніколи не почувалася настільки магнетичною. І буду точно носити її в повсякденному житті», — зізналася Шоптенко, маючи на увазі цю сукню.

Олена Шоптенко / © Instagram Олени Шоптенко

Олена Шоптенко / © Instagram Олени Шоптенко

Олена Шоптенко / © Instagram Олени Шоптенко

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