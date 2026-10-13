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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
116
Час на прочитання
1 хв

Олена Шоптенко показала другу весільну сукню від Bevza з глибоким декольте та оригінальною фатою

Зірка продемонструвала, яким може бути весільний образ поза традиційними канонами.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Олена Шоптенко

Олена Шоптенко / © Instagram Олени Шоптенко

Хореографиня Олена Шоптенко вийшла втретє заміж, а її обранцем став австрієць на ім’я Крістіан. Основною весільною сукнею української знаменитості стало вишукане вбрання від бренду WONÁ Concept з довгими рукавами, шлейфом в вишивкою, однак також танцюристка мала і другу сукню.

Олена Шоптенко / © Instagram Олени Шоптенко

Олена Шоптенко / © Instagram Олени Шоптенко

У соцмережах Олена опублікувала нову серію фотографій, на яких позувала у креативній сукні від бренду Bevza. Це було вишукане і одночасно сміливе вбрання з глибоким декольте.

Олена Шоптенко / © Instagram Олени Шоптенко

Олена Шоптенко / © Instagram Олени Шоптенко

Бретелька-галтер у сукні виконана як коса, а спина була частково оголеною. На спідниці у вбрання також можна помітити складки, які робила сукню цікавішою та надавала текстури.

Олена також одягла креативну фату, яка доповнювала її вишуканий образ нареченої.

Олена Шоптенко / © Instagram Олени Шоптенко

Олена Шоптенко / © Instagram Олени Шоптенко

«Здається, я ще ніколи не почувалася настільки магнетичною. І буду точно носити її в повсякденному житті», — зізналася Шоптенко, маючи на увазі цю сукню.

Олена Шоптенко / © Instagram Олени Шоптенко

Олена Шоптенко / © Instagram Олени Шоптенко

Олена Шоптенко / © Instagram Олени Шоптенко

Олена Шоптенко / © Instagram Олени Шоптенко

Олена Шоптенко / © Instagram Олени Шоптенко

Олена Шоптенко / © Instagram Олени Шоптенко

Коментарі
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