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Олеся Стефанко на "Міс Всесвіт-2011": результат, який досі залишається рекордом України
Впевненість, харизма та яскрава поява на міжнародній сцені зробили її однією з найвідоміших представниць України у світі конкурсів краси. Згадуємо, яким був шлях Олесі Стефанко до фіналу.
На ювілейному 75-му міжнародному конкурсі краси «Міс Всесвіт», фінал якого відбувся 24 листопада у Пуерто-Рико, Україна продемонструвала найкращий результат за останні 12 років, адже 22-річна киянка Анна Ніконова, змогла потрапити до тридцятки найсильніших учасниць.
Однак прорив Анни не єдиний сильний виступ України на конкурсі, бо, хоч жодної перемоги представниці нашої країни ще не отримали та одна з них була дуже близькою до цього.
2011 року Олеся Стефанко посіла перше місце на конкурсі краси «Міс Всесвіт» і це є найвищим результатом України на будь-якому конкурсі краси так званої «Великої четвірки»: «Міс Всесвіт», «Міс Світу», «Міс Інтернешнл», «Міс Земля».
Стефанко змагалася з представницями 88 країн і врешті опинилася серед двох фіналісток. Перемогу здобула того року Лейла Лопес з Анголи.