Олеся Стефанко / © Getty Images

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На ювілейному 75-му міжнародному конкурсі краси «Міс Всесвіт», фінал якого відбувся 24 листопада у Пуерто-Рико, Україна продемонструвала найкращий результат за останні 12 років, адже 22-річна киянка Анна Ніконова, змогла потрапити до тридцятки найсильніших учасниць.

Анна Ніконова

Однак прорив Анни не єдиний сильний виступ України на конкурсі, бо, хоч жодної перемоги представниці нашої країни ще не отримали та одна з них була дуже близькою до цього.

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2011 року Олеся Стефанко посіла перше місце на конкурсі краси «Міс Всесвіт» і це є найвищим результатом України на будь-якому конкурсі краси так званої «Великої четвірки»: «Міс Всесвіт», «Міс Світу», «Міс Інтернешнл», «Міс Земля».

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Олеся Стефанко на конкурсі «Міс Всесвіт-2011» / © Getty Images

Олеся Стефанко на конкурсі «Міс Всесвіт-2011» / © Getty Images

Стефанко змагалася з представницями 88 країн і врешті опинилася серед двох фіналісток. Перемогу здобула того року Лейла Лопес з Анголи.

Олеся Стефанко на конкурсі «Міс Всесвіт-2011» / © Getty Images

Олеся Стефанко і Лейла Лопес на конкурсі «Міс Всесвіт-2011» / © Getty Images

Олеся Стефанко і Лейла Лопес на конкурсі «Міс Всесвіт-2011» / © Getty Images

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