Олеся Стефанко показала своїм підписникам кадри з Бучі та Ірпеня та написала, що молиться за українців

Олеся Стефанко показала своїм підписникам кадри з Бучі та Ірпеня та написала, що молиться за українців

Українська модель, "Міс Україна Всесвіт-2011" Олеся Стефанко, яка мешкає в Маямі, показує на своїй сторінці страшні кадри війни, яку Росія розв'язала в Україні.

Олеся, яка зараз чекає на народження другої дитини, опублікувала кадри з українських міст після вибухів, зруйнованих будівель та будинків, а також фото українців, які змушені ховатися від війни у притулках. Під фотографіями Олеся залишила підпис:

"Моя рідна Україно! Немає слів, щоб передати, як гірко мені зараз на серці і як болить душа за кожного українця. Перебуваючи за тисячі кілометрів від Батьківщини, не означає, що мені все одно. Молюся за своїх співвітчизників і нашу армію, я знаю, що все буде добре. Ми сильні, ми встоїмо! Україна має світле незалежне майбутнє! Слава Україні!!" — написала Стефанко.

Стефанко також опублікувала колаж, у якому показала, якою гарною була Україна, і який вигляд мають зараз міста та вулиці в нашій країні.

Олеся також робила перепости страшних кадрів убитих мирних жителів із Ірпеня, Бучі та Гостомеля, щоб їх побачив увесь світ. Щоби весь світ побачив, як росіяни прийшли знищувати українців як націю.

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