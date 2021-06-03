Ольга Фреймут розповіла, що чоловік їй подарував на річницю весілля

Чоловік телеведучої пообіцяв їй здійснити її бажання.
У Ольги Фреймут і її чоловіка Володимира Локотка у квітні була річниця весілля. Ми запитали для Леді.ТСН.ua, як вони її відсвяткували, та що одне одному дарували.
Ведуча сказала, що через локдаун вони не святкували, але привітали одне одного приємними подарунками.
Оля подарувала чоловіку вінтажну колбу для віскі. А Володимир пообіцяв їй організувати шопінг у Великій Британії.
"Мені чоловік пообіцяв поїздку до Лондона, щоб оновити гардероб, бо він знає, що я дуже цього хочу. Бачте, я вже у старому прийшла. У мене мешти з ремонту, правда Dior. Вони (у ремонті, - прим.ред) підбили мені їх так, що вони не цокають, так не має бути", - розповіла з усмішкою Оля.
У день зустрічі телеведуча мала прекрасний вигляд. На ній була чорна сукня до колін, стильний світло-бежевий тренч та чорні туфлі від Dior. Волосся Фреймут зібрала в елегантну зачіску, випустивши спереду пасма, і зробила легкий макіяж. У вухах були сережки-цвяшки.
Донька зірки - Злата - теж мала ефектний вигляд. Вона була одягнена у коротку молочну сукню, синій бомпер з написом New York та чорні босоніжки на шпильках.
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