Ольга Фреймут розповіла, що чоловік їй подарував на річницю весілля

Чоловік телеведучої пообіцяв їй здійснити її бажання.

У Ольги Фреймут і її чоловіка Володимира Локотка у квітні була річниця весілля. Ми запитали для Леді.ТСН.ua, як вони її відсвяткували, та що одне одному дарували.

Оля Фреймут з чоловіком / Instagram Олі Фреймут

Ведуча сказала, що через локдаун вони не святкували, але привітали одне одного приємними подарунками.

Оля подарувала чоловіку вінтажну колбу для віскі. А Володимир пообіцяв їй організувати шопінг у Великій Британії.

"Мені чоловік пообіцяв поїздку до Лондона, щоб оновити гардероб, бо він знає, що я дуже цього хочу. Бачте, я вже у старому прийшла. У мене мешти з ремонту, правда Dior. Вони (у ремонті, - прим.ред) підбили мені їх так, що вони не цокають, так не має бути", - розповіла з усмішкою Оля.

Оля Фреймут з чоловіком / Instagram Олі Фреймут

У день зустрічі телеведуча мала прекрасний вигляд. На ній була чорна сукня до колін, стильний світло-бежевий тренч та чорні туфлі від Dior. Волосся Фреймут зібрала в елегантну зачіску, випустивши спереду пасма, і зробила легкий макіяж. У вухах були сережки-цвяшки.

Ольга Фреймут з донькою Златою та її подругою/Фото Аліни Онопи

Донька зірки - Злата - теж мала ефектний вигляд. Вона була одягнена у коротку молочну сукню, синій бомпер з написом New York та чорні босоніжки на шпильках.

Ольга Фреймут/Фото Аліни Онопи

Читайте також: Прості правила ділового етикету від Ольги Фреймут

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання