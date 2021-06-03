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Ольга Фреймут розповіла, що чоловік їй подарував на річницю весілля

Ольга Фреймут розповіла, що чоловік їй подарував на річницю весілля

Ольга Фреймут розповіла, що чоловік їй подарував на річницю весілля

Оля Фреймут / Instagram Олі Фреймут

Чоловік телеведучої пообіцяв їй здійснити її бажання.

У Ольги Фреймут і її чоловіка Володимира Локотка у квітні була річниця весілля. Ми запитали для Леді.ТСН.ua, як вони її відсвяткували, та що одне одному дарували.

Оля Фреймут з чоловіком / © Instagram Олі Фреймут
Оля Фреймут з чоловіком / Instagram Олі Фреймут

Ведуча сказала, що через локдаун вони не святкували, але привітали одне одного приємними подарунками.

Оля подарувала чоловіку вінтажну колбу для віскі. А Володимир пообіцяв їй організувати шопінг у Великій Британії.

"Мені чоловік пообіцяв поїздку до Лондона, щоб оновити гардероб, бо він знає, що я дуже цього хочу. Бачте, я вже у старому прийшла. У мене мешти  з ремонту, правда Dior. Вони (у ремонті, - прим.ред) підбили мені їх так, що вони не цокають, так не має бути", - розповіла з усмішкою Оля.

Оля Фреймут з чоловіком / © Instagram Олі Фреймут
Оля Фреймут з чоловіком / Instagram Олі Фреймут

У день зустрічі телеведуча мала прекрасний вигляд. На ній була чорна сукня до колін, стильний світло-бежевий тренч та чорні туфлі від Dior. Волосся Фреймут зібрала в елегантну зачіску, випустивши спереду пасма, і зробила легкий макіяж. У вухах були сережки-цвяшки.

Ольга Фреймут з донькою Златою та її подругою/Фото Аліни Онопи / ©
Ольга Фреймут з донькою Златою та її подругою/Фото Аліни Онопи

Донька зірки - Злата - теж мала ефектний вигляд. Вона була одягнена у коротку молочну сукню, синій бомпер з написом New York та чорні босоніжки на шпильках.

Ольга Фреймут/Фото Аліни Онопи / ©
Ольга Фреймут/Фото Аліни Онопи

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