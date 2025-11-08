Ольга Фреймут вийшла у світ у червоній сукні і це було дуже красиво

Ольга Фреймут / © Getty Images

Реклама

Ольга Фреймут вийшла на червону доріжку в лаконічній, але дуже жіночній і романтичній сукні на тонких бретельках.

Вбрання було оксамитовим, насиченого червоного кольору та із завищеною лінією талії. У зоні декольте сукню Ольги прикрашало невелике драпування. Образ українка також доповнила зачіскою з легкими локонами, яскравим макіяжем із червоною помадою на губах і золотим кулоном на шиї.

Ольга Фреймут / © Getty Images

Також її образ доповнив жакет сірого кольору, який прикрашала червона хустинка паше в нагрудній кишені, що стала гарним штрихом її луку.

Реклама

Ольга Фреймут / © Getty Images

Захід у Лондоні також відвідала дизайнерка Світлана Бевза, яка продемонструвала образ із довгою чорною спідницею та елегантною шовковою блузою. Світлана мала дуже елегантний вигляд.