Ольга Фреймут вийшла у світ у червоній сукні і це було дуже красиво
Телеведуча відвідала галавечір відкриття Міжнародного кінофестивалю «Жінки і світ 2025», який відбувся 6 листопада.
Ольга Фреймут вийшла на червону доріжку в лаконічній, але дуже жіночній і романтичній сукні на тонких бретельках.
Вбрання було оксамитовим, насиченого червоного кольору та із завищеною лінією талії. У зоні декольте сукню Ольги прикрашало невелике драпування. Образ українка також доповнила зачіскою з легкими локонами, яскравим макіяжем із червоною помадою на губах і золотим кулоном на шиї.
Також її образ доповнив жакет сірого кольору, який прикрашала червона хустинка паше в нагрудній кишені, що стала гарним штрихом її луку.
Захід у Лондоні також відвідала дизайнерка Світлана Бевза, яка продемонструвала образ із довгою чорною спідницею та елегантною шовковою блузою. Світлана мала дуже елегантний вигляд.