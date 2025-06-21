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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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51
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1 хв

Оля Цибульська, Лілія Ребрик, Олена Світлицька: зірки зі своїми дітьми відвідали прем'єру сімейного фільму

Зіркові гості першими побачили захопливу історію про хлопчика Еліо.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Оля Цибульська з сином Нестором

Оля Цибульська з сином Нестором

У кінотеатрі «Оскар» (ТРЦ Gulliver) відбулася прем’єра нового сімейного фільму «Еліо» — зворушливої анімації від студій Disney та Pixar.

Захід відвідали зіркові гості: Оля Цибульська з сином Нестором, який озвучив у стрічці персонажа Ґлордон, Лілія Ребрик із донькою, Олена Світлицька з донькою, Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян із донькою та інші.

Оля Цибульська з сином Нестором

Оля Цибульська з сином Нестором

Лілія Ребрик із донькою

Лілія Ребрик із донькою

Олена Світлицька з донькою

Олена Світлицька з донькою

Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко з донькою

Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко з донькою

Про фільм:

Історія від Disney та Pixar розповідає про Еліо — хлопчика з живою фантазією, який почувається чужим у своєму світі. Одного разу він випадково опиняється у серці галактичної спільноти — великій міжпланетній організації, що об’єднує істот з різних світів. Там, через непорозуміння, Еліо приймають за представника всієї Землі.

Він зовсім не готовий до такої відповідальності, але саме це несподіване призначення змушує його вчитися комунікувати з дивакуватими прибульцями, проходити складні випробування та шукати відповіді не лише у Всесвіті, а й у самому собі.

Фільм «Еліо» вже в українському прокаті.

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