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Оля Цибульська, Лілія Ребрик, Олена Світлицька: зірки зі своїми дітьми відвідали прем'єру сімейного фільму
Зіркові гості першими побачили захопливу історію про хлопчика Еліо.
У кінотеатрі «Оскар» (ТРЦ Gulliver) відбулася прем’єра нового сімейного фільму «Еліо» — зворушливої анімації від студій Disney та Pixar.
Захід відвідали зіркові гості: Оля Цибульська з сином Нестором, який озвучив у стрічці персонажа Ґлордон, Лілія Ребрик із донькою, Олена Світлицька з донькою, Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян із донькою та інші.
Про фільм:
Історія від Disney та Pixar розповідає про Еліо — хлопчика з живою фантазією, який почувається чужим у своєму світі. Одного разу він випадково опиняється у серці галактичної спільноти — великій міжпланетній організації, що об’єднує істот з різних світів. Там, через непорозуміння, Еліо приймають за представника всієї Землі.
Він зовсім не готовий до такої відповідальності, але саме це несподіване призначення змушує його вчитися комунікувати з дивакуватими прибульцями, проходити складні випробування та шукати відповіді не лише у Всесвіті, а й у самому собі.
Фільм «Еліо» вже в українському прокаті.