Олівія Дін одягла на церемонію сукню від Chanel і стала найкращою новою артисткою

Британська співачка Олівія Дін отримала премію «Греммі». Вона стала переможницею у номінації «Найкращий новий артист».

На музичній події зірка продемонструвала красивий образ у бальній сукні від Модного дому Chanel. Вбрання складалося з чорного верху на бретельках, розшитого лелітками, і білої пишної спідниці з асиметричним подолом та шлейфом. На стегнах сукню прикрашало чорно-біле пір’я.

Аутфіт Олівія доповнила чорно-білими туфлями, пишною кучерявою зачіскою, вечірнім макіяжем і ніжно-рожевим манікюром. У вухах у неї були діамантові сережки, а на руках діамантові браслет і каблучка у вигляді пантери.

Цього вечора Дін у червоній мінісукні зі стразами і туфлях кольору металік виступила на сцені.

