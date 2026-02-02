ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
235
1 хв

Олівія Дін одягла на церемонію сукню від Chanel і стала найкращою новою артисткою

Британська співачка у чорно-білому вбранні з пір’ям отримала нагороду “Греммі“.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Олівія Дін

Олівія Дін / © Associated Press

Британська співачка Олівія Дін отримала премію «Греммі». Вона стала переможницею у номінації «Найкращий новий артист».

Олівія Дін / © Associated Press

Олівія Дін / © Associated Press

На музичній події зірка продемонструвала красивий образ у бальній сукні від Модного дому Chanel. Вбрання складалося з чорного верху на бретельках, розшитого лелітками, і білої пишної спідниці з асиметричним подолом та шлейфом. На стегнах сукню прикрашало чорно-біле пір’я.

Олівія Дін / © Associated Press

Олівія Дін / © Associated Press

Аутфіт Олівія доповнила чорно-білими туфлями, пишною кучерявою зачіскою, вечірнім макіяжем і ніжно-рожевим манікюром. У вухах у неї були діамантові сережки, а на руках діамантові браслет і каблучка у вигляді пантери.

Олівія Дін / © Associated Press

Олівія Дін / © Associated Press

Цього вечора Дін у червоній мінісукні зі стразами і туфлях кольору металік виступила на сцені.

Олівія Дін / © Associated Press

Олівія Дін / © Associated Press

Нагадаємо, південноафриканська співачка Tyla отримала нагороду в номінації «Найкращий виступ африканської музики» за пісню PUSH 2 START. Вона прийшла на церемонію у вінтажній бежевій сукні-комбінації від Dsquared2.

235
