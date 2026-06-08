Олівія Вайлд прийшла на «Формулу-1» і шокувала своїм екстремальним схудненням

Олівія Вайлд / © Getty Images

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42-річна акторка Олівія Вайлд, відома багатьом за серіалом «Доктор Гаус», відвідала Гран-прі «Формули-1» у Монако на трасі Circuit de Monaco.

Фотографи сфотографували її, коли вона йшла до трибун. Акторка була одягнена в білий сарафан з мереживними вставками і чорні шкіряні лофери. Образ Олівії доповнювали сонцезахисні окуляри і чорна сумка.

Олівія Вайлд / © Getty Images

Увагу публіки привернула не стільки поява Вайлд на заході, скільки схудла фігура акторки. Шанувальники відзначили помітно зменшені об’єми, а деякі навіть запідозрили використання препаратів для зниження ваги.

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Сама Олівія вже раніше коментувала розмови про її схуднення, закликаючи припинити критикувати зовнішність інших людей і обговорення її фігури.

Зазначимо, Вайлд відома своєю любов’ю до здорового способу життя. Акторка називає себе «майже веганом». За її словами, основу її раціону становить рослинна їжа — близько 95% щоденного меню. Однак інколи вона робить невеликі винятки: наприклад, у періоди сильного стресу може з’їсти трохи сиру або яйце від домашніх курей.

При цьому зірка підкреслює, що дотримується такого харчування не з суворих обмежень, а тому, що вважає його найкомфортнішим і найбільш придатним для свого способу життя.

Раніше, нагадаємо, Олівія Вайлд зачарувала образом з асиметричною спідницею на відкритті фестивалю SFFILM 2026 у Сан-Франциско.

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