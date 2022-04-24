Оля Цибульська попросила отця Павла благословити українців у великодню неділю (відео)

Оля Цибульська світле свято Великодня проводить у Львові.

Артистка взяла себе в руки, як і обіцяла своєму другові, який захищає Україну та служить у ЗСУ, зробила гарну зачіску та прийшла до одного зі львівських храмів посвятити пасхальний кошик.

Оля Цибульська / Instagram Олі Цибульської

"Христос Воскрес, мої!❤️Я знаю, що багато хто з вас не пішов сьогодні до церкви заради безпеки. Інші за сотні тисяч кілометрів від дому. І, нажаль, чимало вас, моїх українців, які невпинно моляться з підземних сховищ під свистом ракет. Я забігла попросити Бога миру і зустріла Отця Павла. Нехай це відео потрапить кожному, кому, як і мені, потрібна ця крапля святої надії. Христос Воскрес! І Україна обов'язково Воскресне. З нами Бог..".

Цибульська звернулася до отця Павла та попросила його благословити всіх українців сьогодні. Що він і зробив.

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