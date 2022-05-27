Оля Цибульська прочитала свій вірш про війну, який неможливо слухати без сліз

Оля Цибульська прочитала свій вірш про війну, який неможливо слухати без сліз

Українська співачка і ведуча поділилася з підписниками щемливим віршем, який написала і прочитала сама.

Оля повідомила, що написала вірш раптово, після знайомства з однією дівчиною, яка чекає на свого чоловіка з війни.

"Вона чекає на чоловіка з війни. Він на передовій. Каже: живу, тільки коли після гарячих точок чую його голос. Або коли знаю, що він у тилу кілька діб. Більше нічого не дає сил. І пісню твою "Минає день" слухаю. Спочатку не могла, виключала на перших рядках, бо починала плакати, тепер від неї трохи легше.

Мені так запала у серце ця дівчина. Дякую тобі за твою силу. Ти дочекаєшся. Ми всі дочекаємося", — написала у підписі під відео Оля.

"Нічого, крім "Киць, я живий"

У трубку

Не втішає твою голубку.

До того дзвінка світ мовчить болюче

Немов хтось закрив його на ключик.

Нічого, крім твого "Привіт"

Не гріє

Між тими дзвінками я, знаєш, німію.

Іду по місту сама в нікуди

Хоча навколо люди, люди…

"Коли це скінчиться?", себе питаю

А вітер такий: "Не знаю, не знаю…"

Той самий вітер, що тобі гукає

Бережи себе, рідний

Я живу, бо чекаю!"

Нагадаємо, раніше ми писали, що відомі українці – Маша Єфросиніна, Алла Мазур, Володимир Остапчук та Олег Панюта – стали першими учасниками нового поетичного артпроєкту "Буремні вірші" продюсера Павла Шилька.

Читайте також: