Оля Полякова чуттєво виконала гімн України на благодійному матчі у Туреччині

Артистка виступила на благодійному футбольному матчі.

Оля Полякова виконала гімн України у перерві благодійного матчу між донецьким "Шахтарем" і турецьким "Антальяспором".

Відео свого виступу співачка виклала в Instagram.

"Для мене гімн не тільки символ нашої країни а й символ болю, смутку, надії, хоробрості, незламності та перемоги!" – написала артистка.

До слова, усі кошти від реалізації квитків на матч та реклами передадуть на допомогу захисникам України, волонтерським організаціям, медикам і дітям, які постраждали від війни.

Нагадаємо, раніше Полякова у синьо-жовтому вбранні виступила з українською піснею на благодійному матчі "Шахтар" - "Фенербахч" у Стамбулі.

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