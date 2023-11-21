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Оля Полякова, MONATIK, Іво Бобул та інші зірки виступлять на новорічному концерті у Києві

Оля Полякова, MONATIK, Іво Бобул та інші зірки виступлять на новорічному концерті у Києві

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
135
Час на прочитання
1 хв
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Оля Полякова, MONATIK, Іво Бобул та інші зірки виступлять на новорічному концерті у Києві

На концерті відбудеться нагородження головних хітів року.

У Києві, у Жовтневому палаці, 24 листопада відбудеться концерт "Новорічна музична платформа".

Цього вечора будуть звучати найпопулярніші українські пісні.

Своїми виступами глядачів потішать Оля Полякова, MONATIK, Іво Бобул, MELOVIN, TAYANNA, POSITIFF, CHEEV,  Віталій Козловський, IVAN NAVI, KADNAY, Амадор Лопес, SHUMEI, ALEKSEEV, DISCOMAN, GENA VITER, PARFENIUK, 100Лиця, Максим Бородін, Маша Кондратенко та інші.

Під час концерту вручать нагороди переможцям.

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Дата публікації
Перегляди
135
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