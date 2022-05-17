Оля Полякова продемонструвала гарну патріотичну сукню, в якій виступає на благодійних концертах

Артистка похизувалася синьо-жовтим вбранням від української дизайнерки.

Оля Полякова продемонструвала підписникам в Instagram свою розкішну патріотичну сукню від української дизайнерки Марії Проскуровської, яка залишилась в Україні.

Співачка постала на відео у синьо-жовтій обтислі сукні максі з розрізом і плісованою накидкою. Талію вона підкреслила золотим поясом. Вбрання Оля доповнила жовтими туфлями на шпильках.

У цьому образі Полякова виступила на благодійному заході у Нюрнберзі, в якому взяла участь також Маша Єфросиніна.

Артистка зазначила, що у цій синьо-жовтій сукні вона також виступає на благодійних концертах Америкою.

"Моя нова патріотична сукня, в якій я виступала в Нюрнберзі, і привезла з собою в тур по США", - написала співачка.

Нагадаємо, Катерина Бужинська похизувалася гарною патріотичною сукнею-вишиванкою від українського бренду.

Читайте також: