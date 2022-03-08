Оля Полякова розповіла в ефірі російського каналу, як подругу її дочки розстріляли окупанти

Українська співачка взяла участь у програмі YouTube-каналу "Популярна політика", це канал, на якому говорять правду про війну, розв'язану Путіним проти України.

В ефірі, яким Оля поділилася у своєму Instagram, вона розповіла про те, що її російські колеги боягузливо мовчать, а її друзі з Росії навіть не зателефонували їй у ці тяжкі воєнні часи. А ті російські друзі, які живуть за кордоном, телефонували та пропонували допомогу.

Оля розповіла, що бачить підтримку тих людей, які зараз у російських містах намагаються вийти на майдани. І каже, що трохи розуміє, чому люди бояться виходити і всі свої біди скидають на людину при владі, адже так було складено історично та важко від росіян вимагати дорослої та усвідомленої позиції.

"Для цього мають відбутися ті зміни, які пройшла вже наша країна. Тому що ми всі це проходили 2004 року, і потім, коли ми мали ще одну революцію, коли ми скидали зі своєї шиї наших правителів і рухалися в той бік, куди ми рухалися. Повинен відбутися перелом у російському суспільстві, щоб люди могли виходити великою кількістю. Якби на вулиці вийшли мільйон людей, то з ними ніхто не впорався б", — сказала Полякова.

Оля публічно розповіла про те, що війна дісталася до її найближчого кола. "У них є наказ, стріляти на ураження. Росіяни стріляють не лише на військових об'єктах, вони прийшли вбивати". А також розповіла, як подругу її старшої дочки Маші розстріляли у машині, коли вона їхала зі своєю мамою та молодшою сестрою.

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