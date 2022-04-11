Оля Полякова у вишиванці виконала гімн України на футбольному матчі в Афінах

Оля Полякова у вишиванці виконала гімн України на футбольному матчі в Афінах

Артистка підтримала Україну на матчі між донецьким "Шахтарем" та грецьким "Олімпіакосом".

Оля Полякова відвідала футбольний матч між донецьким клубом "Шахтар" та грецьким "Олімпіакосом", який відбувся в Афінах. Зустріч минула у межах благодійного туру Shakhtar Global Tour for Peace, метою якого є збирання коштів на підтримку України під час війни з Росією. Усі гроші з матчів перерахують на гуманітарну допомогу мешканцям України.

Полякова як спеціальна гостя заходу виконала на стадіоні гімн України. Вона співала у вишиванці на тлі синьо-жовтих банерів із написами "Stop War".

Оля Полякова/Пресслужба

Крім того, на матч із греками гравці "Шахтаря" вийшли у футболках, на яких замість їхніх прізвищ були назви українських міст-героїв, які постраждали від російських окупантів: Маріуполь, Ірпінь, Буча, Гостомель, Харків, Волноваха, Чернігів, Херсон, Охтирка та Миколаїв.

Нагадаємо, раніше Полякова запустила онлайн-проєкт, згідно з яким вона особисто вітає військових, медиків, рятувальників та інших героїв, які захищають Україну від ворога. Артистка вже записала понад тисячу відеолистівок, які підбадьорюють бойовий дух. Оля запрошує приєднатися до її флешмобу й інших зірок українського шоубізнесу.

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