Оля Полякова в короткій літній сукні позувала на турецькому пляжі

Оля Полякова полетіла до Туреччини і показала кілька фотографій.

Співачка продемонструвала підписникам новий літній образ, за традицією, опублікувала кілька фотографій в одному і тому ж вбранні і запропонувала вибрати, яке фото найкраще.

На знімках знаменитість позує в короткій білій сукні в дрібний принт і чорних сонцезахисних окулярах. Зображена Оля під великою пляжною парасолькою. У геолокації Полякова зазначила, що перебуває в готелі Ali Bey Resort Sorgun, в Сіде.

"Обожнюю поєднувати роботу з відпочинком! А ви?)", — запитує у шанувальників зірка.

Вони, доречі, відзначають в коментарях, що на всіх фотографіях Полякова має чудовий вигляд. У Туреччині відпочиває і телеведуча Маша Єфросиніна з сином і подругою.

(Гортайте фото праворуч)

А раніше співачка публікувала в Instagram серію знімків, зроблених під час відпочинку в заміському комплексі. Артистка влаштувала собі фотосет прямо на полі для гольфу. Червоний купальник сидить на її фігурі просто прекрасно.

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