Оля Полякова з новою програмою виступить для військових у Києві

Оля Полякова виступить для ЗСУ з благодійним концертом, який відбудеться 8 березня о 14:00 у КВЦ "Парковий".

На концерт запросять тих, хто бере активну участь у наближенні нашої перемоги: військові, лікарі, працівники ДСНС, волонтери та інші. Вхід на концерт для них безкоштовний.

"Я дуже скучаю за своєю публікою. І кожен концерт у цей складний час - це не лише улюблена робота, але й абсолютно нові емоції від зустрічі з людьми, які дуже змінилися за останній рік. Ми усі стали, як одна велика родина. Це неповторні відчуття, які роблять нас усіх ближчими та сильнішими. Окрім цього, для мене зараз важливо працювати ще й для тих, чий графік і можливості обмежені службою та поміччю населенню, країні, але кому також, а можливо й більше, ніж іншим, потрібні позитивні емоції та заряд хорошого настрою", - поділилася Оля.

Оля Полякова/Пресслужба

А о 19:00 цього ж дня, 8 березня, відбудеться перший великий сольний концерт Полякової від початку повномасштабної війни. Частину коштів від концерту направлять на закупку дронів і пікапів під Бахмут.

До програми під назвою "Все буде добре" увійдуть улюблені хіти українською мовою, а також нові треки воєнного часу. Це нове шоу, яке прийде на зміну легендарної програми "Королева Ночі". Режисером концерту є Герман Ненов.

Нагадаємо, Оля Полякова у компанії молодого красеня відвідала прем'єрний показ українського анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня", який відбувся у кінотеатрі "Оскар" у Києві.

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