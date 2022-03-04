Оля Полякова записала нове звернення: "Скільки ще людей загине заради амбіцій голомозого імперця?"

Українська артистка вкотре звернулася до росіян.

"Друзі, росіяни, білоруси. Хто живе в Європі. Ви ж все бачите, вам усе зрозуміло, що відбувається знищення українського народу. Що це геноцид нашого народу. Нашого прагнення до прогресу, свободи та прав. Ви ж бачите, що правда на нашому боці говоріть про це своїм рідним у Росії, показуйте їм відео про бомбардування, про смерті, про полонених, про трупи російських солдатів, яких покинули і зрадили.

Зараз хочуть зрадити весь російський народ, зібрати величезну армію та пустити її в це пекло. Скільки людей загине? Заради амбіції голомозого імперця? Молоді життя? Скільки ще крові він має випити? Говоріть із ними не пускати їх на цю війну. Нехай бойкотують не відпускати їхніх чоловіків та дітей. Говоріть, показуйте фото та відео. Ви можете зупинити цю війну. Кожне зусилля кожен крок важливий. Ви можете змінити щось! Дякую.", — сказала у своєму зверненні Оля.

Раніше співачка вже випустила не одне відеозвернення до російського народу, російських матерів та дружин.

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