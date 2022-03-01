Оля Полякова звернулася до російських матерів: "Це ж ваші діти, ваші чоловіки... нахрен ви їх сюди пускаєте?"

Співачка Оля Полякова записала відео та висловилася на адресу російських матерів.

"Я хочу звернутися до росіян та білорусів, щоб ви не сміли відправляти сюди своїх дітей. Ці два упирі просто отримують насолоду від того, що вони відправляють сюди молодих і сильних пацанів. Тому що ці дві старі немічні мерзоти, які вже нічого не можуть, вони отримують задоволення, посилаючи на вірну смерть молодих і сильних пацанів, але це ваші діти, ваші чоловіки, діти, близькі, нахрен ви їх сюди пускаєте, що ви робите?" — сказала у своєму зверненні Полякова.

Раніше телеведуча Маша Єфросиніна зробила те саме, вона запостила дуже емоційне відео і показала, що відбувається на вулицях українських міст. Маша закликала людей виходити на вулиці та не боятися.

Нагадаємо, телеведуча Стася Ровінська послала свою матір акторку та телеведучу Сніжану Єгорову слідом за російським кораблем. Дівчина розповіла, що не хотіла виносити "сварок з хати", але більше не може терпіти: "Я довго трималася… показувати особисте листування не буду, можуть читати діти. Витратьте будь-ласка хвилинку, скаржтеся на ютуб-канал цієї гидоти! Тому що вона думає, що офігенний лідер думок! Ненавиджу. Внизу в коментарі додала "Іди нах*й. Твоя дочка Стася".

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