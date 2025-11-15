ТСН у соціальних мережах

Омаж на саму себе: Гейлі Бібер повторила фішку своєї рожевої сукні з Met Gala

Модель змусила всіх трохи поностальгувати за 90-ми та епохою Тома Форда на чолі Gucci.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Гейлі Бібер

Гейлі Бібер / © Associated Press

Американська модель і успішна бізнесвумен Гейлі Бібер вийшла на червону доріжку заходу GQ Men of the Year Awards у прозорій чорній сукні з бретелькою-галтером, яка також була повністю розшита чорним бісером.

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Це було вбрання від Gucci, а ззаду його прикрашав глибокий виріз на спині — звісно ж, щоб краще продемонструвати її ефектні стринги з логотипом бренду.

Гейлі Бібер / © Getty Images

Гейлі Бібер / © Getty Images

Стринги з логотипом були створені спеціально для Бібер, але натхненні весняною колекцією 1997 року, яку створив для модного дому Том Форд.

Ця відверта білизна характерна тонкими лямками і прикрасою у вигляді металевих літер. У колекції Тома Форда труси подавалися як унісекс, оскільки дефілювали в них як чоловіки, так і жінки. Річ була настільки сміливою, що назавжди стала культовою.

Однак також цей образ став і відсиланням до самої Гейлі та її знаменитої сукні 2019 року, створеної брендом Alexander Wang, яку дівчина носила на Met Gala.

Гейлі Бібер 2019 рік / © Associated Press

Гейлі Бібер 2019 рік / © Associated Press

