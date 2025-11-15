- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 86
- Час на прочитання
- 1 хв
Омаж на саму себе: Гейлі Бібер повторила фішку своєї рожевої сукні з Met Gala
Модель змусила всіх трохи поностальгувати за 90-ми та епохою Тома Форда на чолі Gucci.
Американська модель і успішна бізнесвумен Гейлі Бібер вийшла на червону доріжку заходу GQ Men of the Year Awards у прозорій чорній сукні з бретелькою-галтером, яка також була повністю розшита чорним бісером.
Це було вбрання від Gucci, а ззаду його прикрашав глибокий виріз на спині — звісно ж, щоб краще продемонструвати її ефектні стринги з логотипом бренду.
Стринги з логотипом були створені спеціально для Бібер, але натхненні весняною колекцією 1997 року, яку створив для модного дому Том Форд.
Ця відверта білизна характерна тонкими лямками і прикрасою у вигляді металевих літер. У колекції Тома Форда труси подавалися як унісекс, оскільки дефілювали в них як чоловіки, так і жінки. Річ була настільки сміливою, що назавжди стала культовою.
Однак також цей образ став і відсиланням до самої Гейлі та її знаменитої сукні 2019 року, створеної брендом Alexander Wang, яку дівчина носила на Met Gala.