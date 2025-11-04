ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
146
1 хв

Вона — в леопардовому комбінезоні, а він — медичному халаті: топмодель Алессандра Амбросіо з бойфрендом сходила на вечірку

Зірка показала у Мережі, як провела вихідні.

Юлія Кудринська
Алессандра Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

44-річна бразильська топмодель та «янгол» Victoria’s Secret Алессандра Амбросіо, як і багато інших знаменитостей, провела вихідні на вечірках, присвячених Геловіну. Який костюм вона обрала цього року, модель показала у своєму Instagram.

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Для святкової вечірки вона перетворилася на дику кішку. Алессандра одягла обтислий комбінезон з леопардовим принтом, глибоким вирізом у зоні декольте та з чорним хутром, а також доповнила свій «котячий» образ вушками та намальованими чорним носом та вусами.

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

Компанію на вечірці їй склав її бойфренд Бак Палмер, австралійський дизайнер чоловічих прикрас та аксесуарів. Він для свята вибрав костюм лікаря — надів білий халат і доповнив костюм фонендоскопом та шприцами, з яких напував чимось свою кохану.

Алессандра Амбросіо з бойфрендом / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо з бойфрендом / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо з бойфрендом / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо з бойфрендом / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо з бойфрендом / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо з бойфрендом / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо з бойфрендом та друзями / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо з бойфрендом та друзями / © Instagram Алессандри Амбросіо

Нагадаємо, королевою Геловіна часто називають німецьку супермодель Гайді Клум. Вона вже понад 20 років організовує грандіозні вечірки на честь цього свята і вигадує собі просто неймовірні костюми — від палкої Джесіки Ребіт до жінки похилого віку з варикозом на ногах і черв’яка. На найцікавіші її костюми дивіться тут. Цього року вона з’явилася у реалістичному костюмі Медузи.

Красиві вбрання супермоделі Алессандри Амбросіо (28 фото)

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо та Річард Лі / © Getty Images

Алессандра Амбросіо та Річард Лі / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросіо / © Getty Images

Алессандра Амбросио_2 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

