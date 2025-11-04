Алессандра Амбросіо / © Instagram Алессандри Амбросіо

44-річна бразильська топмодель та «янгол» Victoria’s Secret Алессандра Амбросіо, як і багато інших знаменитостей, провела вихідні на вечірках, присвячених Геловіну. Який костюм вона обрала цього року, модель показала у своєму Instagram.

Для святкової вечірки вона перетворилася на дику кішку. Алессандра одягла обтислий комбінезон з леопардовим принтом, глибоким вирізом у зоні декольте та з чорним хутром, а також доповнила свій «котячий» образ вушками та намальованими чорним носом та вусами.

Компанію на вечірці їй склав її бойфренд Бак Палмер, австралійський дизайнер чоловічих прикрас та аксесуарів. Він для свята вибрав костюм лікаря — надів білий халат і доповнив костюм фонендоскопом та шприцами, з яких напував чимось свою кохану.

Алессандра Амбросіо з бойфрендом / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо з бойфрендом та друзями / © Instagram Алессандри Амбросіо

Нагадаємо, королевою Геловіна часто називають німецьку супермодель Гайді Клум. Вона вже понад 20 років організовує грандіозні вечірки на честь цього свята і вигадує собі просто неймовірні костюми — від палкої Джесіки Ребіт до жінки похилого віку з варикозом на ногах і черв’яка. На найцікавіші її костюми дивіться тут. Цього року вона з’явилася у реалістичному костюмі Медузи.