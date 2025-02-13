Оновила груди чи здалося: Вікторія Бекхем блиснула образом, у якому вирушила на побачення з чоловіком

Вікторія Бекхем показала ідеальний образ, який вона обрала для побачення з чоловіком Девідом.
У своєму блогу в Instagram Вікторія продемонструвала лук зі своєї колекції та написала, що "Містеру Бекхему це сподобається! ❤️", позначивши чоловіка.
Зазнімкована Вікі була в топі-комбінезоні з вирізами, який підкреслював її фігуру і особливо груди, на які ми звернули увагу. Бекхем нічого не підтверджує, однак візуально здається, що їхній розмір став більшим, можливо, дизайнерка вдалася знову до збільшення бюста, що робила раніше багато разів.
Вікторія опублікувала фото, який вигляд має чорний кроптоп на її бюсті великим планом.
Раніше місіс Бекхем любила з'являтися на публіці без білизни і її груди були візуально меншими. До речі, Вікі змінила і зачіску, обрізавши довжину, а також пофарбувавши волосся у світлий відтінок.
Ми також показували, як змінювалася зовнішність ікони моди Вікторії Бекхем.
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