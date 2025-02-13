Оновила груди чи здалося: Вікторія Бекхем блиснула образом, у якому вирушила на побачення з чоловіком

Вікторія Бекхем показала ідеальний образ, який вона обрала для побачення з чоловіком Девідом.

У своєму блогу в Instagram Вікторія продемонструвала лук зі своєї колекції та написала, що "Містеру Бекхему це сподобається! ❤️", позначивши чоловіка.

Вікторія Бекхем / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

Зазнімкована Вікі була в топі-комбінезоні з вирізами, який підкреслював її фігуру і особливо груди, на які ми звернули увагу. Бекхем нічого не підтверджує, однак візуально здається, що їхній розмір став більшим, можливо, дизайнерка вдалася знову до збільшення бюста, що робила раніше багато разів.

Вікторія Бекхем / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

Вікторія опублікувала фото, який вигляд має чорний кроптоп на її бюсті великим планом.

Вікторія Бекхем / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

Раніше місіс Бекхем любила з'являтися на публіці без білизни і її груди були візуально меншими. До речі, Вікі змінила і зачіску, обрізавши довжину, а також пофарбувавши волосся у світлий відтінок.

Вікторія Бекхем / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

Ми також показували, як змінювалася зовнішність ікони моди Вікторії Бекхем.

Вікторія Бекхем прийшла в офіс, незважаючи на перелом ноги / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

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