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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
274
Час на прочитання
1 хв

Онучка Трампа знову опинилася у центрі уваги: 19-річна Кай Трамп з’явилася на телебаченні

Онучка президента США Дональда Трампа Кай Трамп готується до нового етапу життя, але увагу знову привернула вбранням.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Кай Трамп

Кай Трамп / © Getty Images

Кай Трамп, донька Дональда Трампа-молодшого та онучка президента США Дональда Трампа, відвідала шоу на телебаченні у Нью-Йорку. Вона також є найстаршою з онуків одіозного президента і професійною гольфісткою.

Під час інтерв’ю вона обговорила свою кар’єру, вплив соціальних мереж та майбутнє життя в коледжі Університету Маямі. На шоу 19-річна дівчина з’явилася у чорному приталеному жакеті, який поєднала з топом та мініспідницею. Гламурним акцентом образу стали босоніжки дівчини на підборах і кольє з діамантами.

Кай Трамп / © Getty Images

Кай Трамп / © Getty Images

Цей образ був значно лаконічнішим за той, який Кай показала церемонії вручення премії ESPY Awards. Річ у тім, що вона вийшла до фотографів у золотій сукні, а головним все ж у цьому образі став відтінок її шкіри — Кай помітно переборщила з автозасмагою та бронзером, які нанесла на тіло, тому її шкіра помітно виділялася.

Кай Трамп / © Associated Press

Кай Трамп / © Associated Press

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
274
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