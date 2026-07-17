Онучка Трампа знову опинилася у центрі уваги: 19-річна Кай Трамп з’явилася на телебаченні

Кай Трамп / © Getty Images

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Кай Трамп, донька Дональда Трампа-молодшого та онучка президента США Дональда Трампа, відвідала шоу на телебаченні у Нью-Йорку. Вона також є найстаршою з онуків одіозного президента і професійною гольфісткою.

Під час інтерв’ю вона обговорила свою кар’єру, вплив соціальних мереж та майбутнє життя в коледжі Університету Маямі. На шоу 19-річна дівчина з’явилася у чорному приталеному жакеті, який поєднала з топом та мініспідницею. Гламурним акцентом образу стали босоніжки дівчини на підборах і кольє з діамантами.

Кай Трамп / © Getty Images

Цей образ був значно лаконічнішим за той, який Кай показала церемонії вручення премії ESPY Awards. Річ у тім, що вона вийшла до фотографів у золотій сукні, а головним все ж у цьому образі став відтінок її шкіри — Кай помітно переборщила з автозасмагою та бронзером, які нанесла на тіло, тому її шкіра помітно виділялася.

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Кай Трамп / © Associated Press

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