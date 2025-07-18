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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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201
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2 хв

Опра Вінфрі пожартувала з Меган і Гаррі і розповіла кумедну історію про ставок і качок

Опра Вінфрі під час виступу в подкасті висміяла своїх сусідів по Монтесіто — принца Гаррі та Меган Маркл.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Опра Вінфрі

Опра Вінфрі / © Associated Press

16 липня, виступаючи в подкасті Келлі Ріпи «Let’s Talk Off Camera», Опра відверто пожартувала з прізвища герцога і герцогині Сассекських і це визнали глузуванням.

Опра сказала, що їхнє прізвище, здається занадто складним для вимовлення, пише express.co.uk.

Під час розмови Келлі запитала Опру, чи сподобалося б їй отримати в подарунок курчат, на що вона відповіла: «Я відвезла б їх прямо до Сассекських», — спотворивши при цьому прізвище. Телеведуча, яка раніше вже брала інтерв’ю у цієї пари, потім грайливо повторила «Сасекські» ще раз для більшої переконливості.

Принц Гаррі і Меган Маркл на інтерв’ю у Опри Вінфрі, 2021 рік / © Getty Images

Принц Гаррі і Меган Маркл на інтерв’ю у Опри Вінфрі, 2021 рік / © Getty Images

Прізвище пари стало головною темою для обговорення у березні, коли Меган поправила свою знамениту подругу та зірку серіалу «Офіс» Мінді Калінг у її кулінарному шоу на Netflix.

Нагадаємо, Опра Вінфрі живе неподалік пари і згадує, як одного разу вона поспішила на допомогу їм на Великдень, коли вони виявили у своєму саду каченят, але їм нікуди було їх прилаштувати.

«Мені дзвонить Гаррі, принц Гаррі, у великодню суботу. Вибачте за занепокоєння, але у нас тут проблема з качками».

Меган Маркл і принц Гаррі / © Getty Images

Меган Маркл і принц Гаррі / © Getty Images

І розповіла історію про те, як Гаррі наполягав на тому, щоб принести качок до будинку Опри: «Наш ставок — це струмок, у нас немає ставка, тож чи можемо ми принести качок у ваш ставок?», — запитав принц телеведучу. Опра погодилася, але попросила Гаррі почекати, бо до неї в гості мали приїхати онуки її найкращої подруги Гейл Кінг. Гаррі наполіг на негайному переїзді. Вона продовжила: «Я сказала: „Почекайте, поки я не приведу дітей до ставка, щоб вони побачили, як ви запускаєте качок“. А він мені: „Ні, ми зараз приїдемо, ми приїдемо!“», — розповіла Опра.

Опра Вінфрі на весіллі Меган і Гаррі 2018 року / © Associated Press

Опра Вінфрі на весіллі Меган і Гаррі 2018 року / © Associated Press

Схоже, бути сусідкою Меган та Гаррі Сассекських — це дуже весело.

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