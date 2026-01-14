Опра Вінфрі в білосніжній максісукні виблискувала на заході в Нью-Йорку

Опра Вінфрі / © Getty Images

Реклама

71-річна американська телеведуча, акторка та громадська діячка позувала перед камерами фотографів перед бесідою з докторкою Анею М. Ястребофф та Гейл Кінг про книжку «Досить» у 92Y у Нью-Йорку.

Жінки зібралися, щоб поговорити про їжу, самореалізацію та новаторські дослідження Ястребофф у галузі ожиріння, викладених у новій книжці докторки, написаної спільно з Вінфрі, яка, як відомо, протягом десятиліть відверто розповідала про свій власний шлях до здоров’я.

Опра Вінфри / © Getty Images

Опра з’явилася на публіці в елегантній білій максісукні з довгими рукавами та високою горловиною, і взула гостроносі туфлі-човники на підборах. Вінфрі зробила об’ємну зачіску красивими локонами, макіяж і одягла великі сережки з розсипом діамантів.