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Оприлюднили дубльований трейлер супергеройського фільму "Шазам! Лють богів"

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
342
Час на прочитання
1 хв
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Оприлюднили дубльований трейлер супергеройського фільму "Шазам! Лють богів"

Фото Warner Bros.

Прем'єра стрічки в Україні запланована на березень.

У Мережі з'явився дубльований трейлер супергеройського фільму "Шазам! Лють богів" від New Line Cinema.

Фото Warner Bros. / ©
Фото Warner Bros.

Режисером екшену виступив Девід Ф. Сандберг. У фільмі знялися Закарі Лівай ("Тор: Раґнарок", "Шазам!"), Ашер Ейнджел ("Шазам!"), Адам Броді ("Перспективна дівчина"), Джек Ділан Грейзер (дилогія "Воно"), Джимон Хонсу ("Форсаж 7"), Росс Батлер та інші.

Прем'єра стрічки в Україні відбудеться 16 березня.

Про фільм:

Це продовження історії про підлітка Біллі Бетсона. Промовивши чарівне слово "Шазам!", Біллі перетворюється на своє доросле альтер еґо – супергероя Шазама.

Біллі Бетсон і його брати і сестри з прийомної сім’ї все ще вчаться жити звичайним життям. Та підліткам, наділеним силами богів, це дається нелегко. 

Фото Warner Bros. / ©
Фото Warner Bros.

Відносно мирне існування завершується, коли Доньки Атласа прибувають на Землю. Мстива трійця стародавніх богинь вирушають на пошуки викраденої у них магії. Шазам і його сім'я розпочинають битву за свої суперсили, свої життя і долю свого світу.

Фото Warner Bros. / ©
Фото Warner Bros.
Фото Warner Bros. / ©
Фото Warner Bros.
Фото Warner Bros. / ©
Фото Warner Bros.

Нагадаємо, Marvel Studios випустив дубльований трейлер супергеройського екшену "Людина-мураха та Оса: Квантоманія".

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Дата публікації
Перегляди
342
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