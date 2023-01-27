Оприлюднили дубльований трейлер супергеройського фільму "Шазам! Лють богів"

У Мережі з'явився дубльований трейлер супергеройського фільму "Шазам! Лють богів" від New Line Cinema.

Фото Warner Bros.

Режисером екшену виступив Девід Ф. Сандберг. У фільмі знялися Закарі Лівай ("Тор: Раґнарок", "Шазам!"), Ашер Ейнджел ("Шазам!"), Адам Броді ("Перспективна дівчина"), Джек Ділан Грейзер (дилогія "Воно"), Джимон Хонсу ("Форсаж 7"), Росс Батлер та інші.

Прем'єра стрічки в Україні відбудеться 16 березня.

Про фільм:

Це продовження історії про підлітка Біллі Бетсона. Промовивши чарівне слово "Шазам!", Біллі перетворюється на своє доросле альтер еґо – супергероя Шазама.

Біллі Бетсон і його брати і сестри з прийомної сім’ї все ще вчаться жити звичайним життям. Та підліткам, наділеним силами богів, це дається нелегко.

Фото Warner Bros.

Відносно мирне існування завершується, коли Доньки Атласа прибувають на Землю. Мстива трійця стародавніх богинь вирушають на пошуки викраденої у них магії. Шазам і його сім'я розпочинають битву за свої суперсили, свої життя і долю свого світу.

Фото Warner Bros.

Фото Warner Bros.

Фото Warner Bros.

Нагадаємо, Marvel Studios випустив дубльований трейлер супергеройського екшену "Людина-мураха та Оса: Квантоманія".

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