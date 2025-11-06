- Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Оранжевий — хіт сезону: Андре Тан розповів, як носити цей модний колір 2025 року
Оранжевий — один із трендів цього року. Але це вже не яскравий неон, а спокійний, благородний відтінок, який виглядає дуже стильно.
ОРАНЖЕВИЙ + МОЛОЧНИЙ/БЕЖЕВИЙ
Ніжне й затишне поєднання, яке створює відчуття тепла. Молочний пом’якшує оранжевий і робить образ елегантним. Якщо сумніваєтесь, почніть з бежевих штанів або пальта й додайте оранжевий аксесуар.
ТОЧКОВІ АКЦЕНТИ
Якщо не готові на яскравий образ повністю, додайте оранжевий точково: сумка, шарф, ремінь, взуття, рукавички чи навіть ремінець на годинник.
ОРАНЖЕВИЙ + BUTTER YELLOW
Оранжевий виходить дуже м’яким і теплим поруч із таким відтінком. Гарний вигляд має в total look або в knit-сетах.
TOTAL-ORANGE LOOK
Так, навіть тотал-оранжевий може мати дорогий вигляд головне, підібрати правильні відтінки. Грай зі світлішими та темнішими варіаціями кольору, текстурами тканин — і отримаєш модний, але врівноважений образ.
ОРАНЖЕВИЙ + ВИННИЙ
Несподівано, але дуже ефектно! Винний може бути другим акцентом — головне, щоб база залишалася нейтральною. Спробуйте винну сумку чи взуття в поєднанні з оранжевими деталями.
ОРАНЖЕВИЙ + ОЛИВКОВИЙ
Один із найстильніших дуетів сезону. Приглушений оливковий робить оранжевий глибшим і шляхетнішим. Особливо гарний вигляд має у верхньому одязі: пальта, куртки, тренчі, светри.