ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
34
Час на прочитання
1 хв

Оранжевий — хіт сезону: Андре Тан розповів, як носити цей модний колір 2025 року

Оранжевий — один із трендів цього року. Але це вже не яскравий неон, а спокійний, благородний відтінок, який виглядає дуже стильно.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Андре Тан

Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

ОРАНЖЕВИЙ + МОЛОЧНИЙ/БЕЖЕВИЙ

Ніжне й затишне поєднання, яке створює відчуття тепла. Молочний пом’якшує оранжевий і робить образ елегантним. Якщо сумніваєтесь, почніть з бежевих штанів або пальта й додайте оранжевий аксесуар.

ТОЧКОВІ АКЦЕНТИ

Якщо не готові на яскравий образ повністю, додайте оранжевий точково: сумка, шарф, ремінь, взуття, рукавички чи навіть ремінець на годинник.

ОРАНЖЕВИЙ + BUTTER YELLOW

Оранжевий виходить дуже м’яким і теплим поруч із таким відтінком. Гарний вигляд має в total look або в knit-сетах.

TOTAL-ORANGE LOOK

Так, навіть тотал-оранжевий може мати дорогий вигляд головне, підібрати правильні відтінки. Грай зі світлішими та темнішими варіаціями кольору, текстурами тканин — і отримаєш модний, але врівноважений образ.

ОРАНЖЕВИЙ + ВИННИЙ

Несподівано, але дуже ефектно! Винний може бути другим акцентом — головне, щоб база залишалася нейтральною. Спробуйте винну сумку чи взуття в поєднанні з оранжевими деталями.

ОРАНЖЕВИЙ + ОЛИВКОВИЙ

Один із найстильніших дуетів сезону. Приглушений оливковий робить оранжевий глибшим і шляхетнішим. Особливо гарний вигляд має у верхньому одязі: пальта, куртки, тренчі, светри.

Дата публікації
Кількість переглядів
34
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie