Андре Тан / © instagram.com/andre_tan_official

ОРАНЖЕВИЙ + МОЛОЧНИЙ/БЕЖЕВИЙ

Ніжне й затишне поєднання, яке створює відчуття тепла. Молочний пом’якшує оранжевий і робить образ елегантним. Якщо сумніваєтесь, почніть з бежевих штанів або пальта й додайте оранжевий аксесуар.

ТОЧКОВІ АКЦЕНТИ

Якщо не готові на яскравий образ повністю, додайте оранжевий точково: сумка, шарф, ремінь, взуття, рукавички чи навіть ремінець на годинник.

ОРАНЖЕВИЙ + BUTTER YELLOW

Оранжевий виходить дуже м’яким і теплим поруч із таким відтінком. Гарний вигляд має в total look або в knit-сетах.

TOTAL-ORANGE LOOK

Так, навіть тотал-оранжевий може мати дорогий вигляд головне, підібрати правильні відтінки. Грай зі світлішими та темнішими варіаціями кольору, текстурами тканин — і отримаєш модний, але врівноважений образ.

ОРАНЖЕВИЙ + ВИННИЙ

Несподівано, але дуже ефектно! Винний може бути другим акцентом — головне, щоб база залишалася нейтральною. Спробуйте винну сумку чи взуття в поєднанні з оранжевими деталями.

ОРАНЖЕВИЙ + ОЛИВКОВИЙ

Один із найстильніших дуетів сезону. Приглушений оливковий робить оранжевий глибшим і шляхетнішим. Особливо гарний вигляд має у верхньому одязі: пальта, куртки, тренчі, светри.