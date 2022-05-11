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Оргкомітет "Міс Україна Всесвіт" вимагає вигнати Росію із престижного конкурсу краси

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Оргкомітет "Міс Україна Всесвіт" вимагає вигнати Росію із престижного конкурсу краси

Міс Всесвіт-2021 / Фото: Getty Images

Спочатку РФ заборонили виступати на "Євробаченні", а тепер є можливість, що росіянки більше не вийдуть на сцену "Міс Всесвіт".

Представницям Росії хочуть назавжди заборонити брати участь у міжнародному конкурсі краси "Міс Всесвіт". Про це повідомила на своїй сторінці в Instagram президентка "Міс Україна Всесвіт" Ганна Філімонова.

"За останні кілька днів Оргкомітет "Міс Україна Всесвіт" та я особисто, як представники найбільшого світового конкурсу краси "Miss Universe" в Україні, отримали сотні повідомлень від українців з вимогою позбавити представниць країни-агресорки Росії можливості участі у міжнародних конкурсах краси. Як президентка "Міс Україна Всесвіт" та громадянка України, я цілком підтримую цю позицію і вважаю, що всесвітнє зло не повинне мати доступу до участі у світових подіях. Поспішаю повідомити вам, що керівництво "Miss Universe" проінформоване про нашу ініціативу. Я впевнена, що наші партнери з "Міс Всесвіт" ухвалять правильне рішення", - сказала Філімонова.

Також вона додала, що Пола Шугарт — президентка конкурсу від самого початку була на зв'язку з Оргкомітетом "Міс Україна Всесвіт" і підтримувала народ України.

"Їхня організація робила велику кількість благочинних внесків та допомагала інформаційно, розміщуючи на своїх ресурсах пам'ятки про те, як іноземці можуть допомогти Україні".

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