Оригінально: американська акторка в екстравагантній сукні з "пелюстками" і відвертим декольте прийшла на івент

Американська акторка Ешлі Парк добре підготувалася для своєї появи на традиційному заході Анни Вінтур – Vogue World у Парижі.

Перед присутніми вона постала в екстравагантній короткій сукні, яка нагадувала квітку. Бежеві і прозорі "пелюстки" були прикрашені срібними лелітками. Вбрання також мало відверте декольте.

Ешлі Парк / Фото: Getty Images

Аутфіт Ешлі доповнила босоніжками кольору металік на екстремально високих платформах і підборах. У руці Парк тримала срібну сумочку на срібному ланцюжку.

Зірка зібрала волосся у високий пучок, зробила макіяж із пишними віями і манікюр карамельного відтінку. У вухах у неї були діамантові довгі сережки і маленькі перлинні, на шиї – діамантове намисто, а на руках – браслет і каблучки з діамантами.

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