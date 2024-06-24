Оригінально: американська акторка в екстравагантній сукні з "пелюстками" і відвертим декольте прийшла на івент

Ешлі Парк привернула до себе увагу цікавим вбранням.
Американська акторка Ешлі Парк добре підготувалася для своєї появи на традиційному заході Анни Вінтур – Vogue World у Парижі.
Перед присутніми вона постала в екстравагантній короткій сукні, яка нагадувала квітку. Бежеві і прозорі "пелюстки" були прикрашені срібними лелітками. Вбрання також мало відверте декольте.
Аутфіт Ешлі доповнила босоніжками кольору металік на екстремально високих платформах і підборах. У руці Парк тримала срібну сумочку на срібному ланцюжку.
Зірка зібрала волосся у високий пучок, зробила макіяж із пишними віями і манікюр карамельного відтінку. У вухах у неї були діамантові довгі сережки і маленькі перлинні, на шиї – діамантове намисто, а на руках – браслет і каблучки з діамантами.
Читайте також:
- Забула одягти спідницю: колишня дівчина Ромео Бекхема в об'єктивах папараці
- Скопіювала образ Белли Хадід: польська модель з'явилася із золотими бронхами на голих грудях
- У корсеті та трусах з рюшами: Кара Делевінь у вбранні, що нагадало культовий образ Мадонни