Оригінально: б'юті-блогерка з "оголеними" грудьми позувала на вечірці у Лондоні

CC Clarke прийшла на паті у "голій" сукні.

Зірка YouTube, б'юті-блогерка – CC Clarke – відвідала вечірку Maybelline x Mimi Webb, яка відбулася у Shoreditch House у Лондоні.

На заході вона з'явилася у досить цікавому образі. На дівчині була оригінальна обтисла сукня максі з імітацією оголеного тіла. Тож здавалося, що CC Clarke позує з оголеними грудьми.

CC Clarke / Фото: Getty Images

Аутфіт вона доповнила чорними лакованими ботильйонами із крокодилячої шкіри. Волосся вона зібрала у низький хвіст, зробила макіяж із довгими пишними віями, вуха прикрасила асиметричними золотими сережками, шию – ланцюжками з кулонами, а руки – каблучками. Довгий ніжний манікюр завершив її лук.

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