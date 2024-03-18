Оригінально: іспанська телезірка з'явилася на червоній доріжці із золотою прикрасою на оголених грудях

Софія Суескун в екстравагантному вбранні приїхала на івент.
Іспанська телезірка Софія Суескун відвідала церемонію нагородження премії Idolo Awards 2024 у Мадриді.
На червоній доріжці вона з'явилася в екстравагантній чорній сукні, яка прикривала низ і половину її тулуба. Інша половина тіла була оголеною, а груди були прикриті золотою прикрасою-бюстгальтером із ланцюжків. Це мало досить оригінальний вигляд.
Лук Софія доповнила чорними лакованими туфлями, хвилястим укладанням, вечірнім макіяжем із коричневою помадою та чорним манікюром.
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