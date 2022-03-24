Орландо Блум зустрівся з українцями в Молдові та показав щемливі фотографії

Британський актор Орландо Блум продемонстрував свою підтримку українцям.

45-річний чоловік співачки Кеті Перрі вирушив до Молдови, щоб допомогти та поспілкуватися з українськими біженцями. Про це Орландо написав на своїй сторінці в Instagram.

"З початком війни в #Україні чи не кожної секунди дитина стає біженцем. Я в Молдові з @UNICEF, зустрічаюся з сім'ями, які були змушені кинути все в пошуках безпеки. Дітям в Україні та за її межами потрібна вся допомога, яку ви можете оказати. Посилання в біо.", — написав Блум і закликав інших людей також допомагати українцям.

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Він запостив кілька щемливих фотографій, на яких обіймається з українськими дітьми.

Нагадаємо, раніше британська герцогиня Сара Йоркська приїжджала на кордон у Польщі, щоб також допомогти українцям і також публікувала фотографії у своєму блогу в Instagram.

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