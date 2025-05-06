Оригінально: зірка "Венздей" Дженна Ортега у сукні з металічних лінійок приголомшила образом на Met Gala

Дженна Ортега / © Associated Press

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Дженна Ортега привернула до себе увагу своїм незвичним вбранням на головній модній події — Балі Інституту костюма Met Gala 2025, яке повністю вписалося у дресскод заходу — Tailored for You («Зшито для вас»).

Перед фотографами вона з’явилася в оригінальній сукні від Модного дому Balmain, яка була створена із металічних лінійок. Таким чином бренд за допомогою одного з робочих інструментів крою і шиття віддав данину кравецькому мистецтву.

Дженна Ортега / © Associated Press

Це було прозоре вбрання, вертикально прикрашене справжніми лінійками з цифрами, які створювали скульптурний силует і підкреслювали тендітну фігуру Дженни.

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Дженна Ортега / © Associated Press

Сукня була без бретельок і мала глибокий V-подібний виріз. За словами творців вбрання, воно стало «поетичною одою високій моді і майстерності кравців».

Дженна Ортега / © Associated Press

Пересуватися у цій сукні Ортезі було складно, тож їй допомагали помічники.

Дженна Ортега / © Associated Press

Аутфіт дівчина доповнила босоніжками кольору металік на екстремально високих платформах і підборах, зачіскою, укладеною хвилями, насиченим макіяжем і французьким манікюром. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками, шию — металічним кольє, а руки — каблучками з діамантами.

Дженна Ортега / © Associated Press

Нагадаємо, Дженна Ортега вже втретє відвідує Бал Інституту костюма. У 2023 році вона продемонструвала чорно-білий лук у стилі готичного гламуру від бренду Thom Browne, а в 2022 — постала у рожевому вбранні від Valentino.