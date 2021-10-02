Оце образ: Алессандра Амбросіо з'явилася на вечірці в бюст'є і спідниці з ефектним розрізом

Оце образ: Алессандра Амбросіо з'явилася на вечірці в бюст'є і спідниці з ефектним розрізом

Це вбрання підкреслило розкішну фігуру моделі.

Бразильська супермодель Алессандра Амбросіо прилетіла до Парижа, де зараз в самому розпалі Тиждень моди. Зірка Victoria's Secret з'явилася в п'ятницю ввечері в Палаці Галльера на святкуванні 100-річчя паризького Vogue.

Для заходу Алессандра одягла екстравагантне вбрання, адже поєднувала чорне бюстьє з широкими бретельками і білу довгу спідницю з дуже високим розрізом. Доповнили вбрання моделі мюлі, діамантове кольє на шиї, яскравий макіяж і зелена сумка з короткою ручкою.

Алессандра Амбросіо / Getty Images

Кілька днів тому 40-річна бразильська супермодель стала гостею відкриття виставки робіт французького модельєра Тьєрі Мюглера під назвою Thierry Mugler: Couturissime, яка проводилася в Парижі. Для заходу модель вибрала вбрання від Mugler, що був виконаний повністю в синьому кольорі

Алессандра Амбросіо / Getty Images

Читайте також: У купальнику і за руку з бойфрендом: Алессандру Амбросіо зазнімкували на пляжі

Алессандра Амбросіо відпочиває на пляжі (16 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання