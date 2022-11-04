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Оце так образ: Дженна Д'юенн відвідала галаконцерт у прозорій сукні з пір'ям

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
1256
Час на прочитання
1 хв
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Оце так образ: Дженна Д'юенн відвідала галаконцерт у прозорій сукні з пір'ям

Дженна Д'юенн / Фото: Associated Press

Останнім часом зірки дуже полюбили прозоре вбрання, а колись такі образи вважалися кричущими.

Акторка Дженна Д'юенн, яку багато хто пам'ятає за роллю в танцювальному фільмі "Крок вперед", відвідала галаконцерт amfAR, який відбувся в Лос-Анджелесі в Pacific Design Center.

Дженна Д'юенн / © Associated Press
Дженна Д'юенн / Фото: Associated Press

Знаменитість обрала для заходу приголомшливу чорну сукню від бренду Georges Chakra з колекції осінь-зима 2023 року.

Вбрання було повністю прикрашене стразами. Верхня частина сукні мала глибоке квадратне декольте, а ось подол мав довгий шлейф, прикрашений атласними рюшами та пір'ям. Також сукня була прозорою, через що видно білизну дівчини та її груди. Доповнили образ Дженни яскравий макіяж виконаний чорною підводкою, укладання та прикраси від Jacob & Co.

Дженна Д'юенн / © Associated Press
Дженна Д'юенн / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
1256
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