Оце так образ: Дженна Д'юенн відвідала галаконцерт у прозорій сукні з пір'ям

Акторка Дженна Д'юенн, яку багато хто пам'ятає за роллю в танцювальному фільмі "Крок вперед", відвідала галаконцерт amfAR, який відбувся в Лос-Анджелесі в Pacific Design Center.

Дженна Д'юенн / Фото: Associated Press

Знаменитість обрала для заходу приголомшливу чорну сукню від бренду Georges Chakra з колекції осінь-зима 2023 року.

Вбрання було повністю прикрашене стразами. Верхня частина сукні мала глибоке квадратне декольте, а ось подол мав довгий шлейф, прикрашений атласними рюшами та пір'ям. Також сукня була прозорою, через що видно білизну дівчини та її груди. Доповнили образ Дженни яскравий макіяж виконаний чорною підводкою, укладання та прикраси від Jacob & Co.

Дженна Д'юенн / Фото: Associated Press

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