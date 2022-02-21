Ось це образ: Гана Крос прийшла на вечірку у сміливому вбранні

Ось це образ: Гана Крос прийшла на вечірку у сміливому вбранні

Колишня дівчина Брукліна Бекхема – Гана Крос – відвідала світський захід у Лондоні.

Модель стала однією з гостей вечірки під час Тижня моди, присвяченої перезапуску журналу ES. Образ, який Гана обрала для свого виходу, був дуже сміливим і в стилі нульових. Вона одягла топ та спідницю від бренду Tora-Lily з тонкої тканини, а прикрашали його сміливі вирізи спереду топа та з боків спідниці. Особливість вбрання в тому, що на ньому зображено вінтажне фото.

Доповнили цей образ чорні черевики, золоті сережки-кільця, а також макіяж та зачіска з кількома пасмами.

Гана Крос / Getty Images

На своїй сторінці в Instagram Гана поділилася ще кількома знімками цього заходу.

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