Ось це образ: Гана Крос прийшла на вечірку у сміливому вбранні

Колишня дівчина Брукліна Бекхема – Гана Крос – відвідала світський захід у Лондоні.
Модель стала однією з гостей вечірки під час Тижня моди, присвяченої перезапуску журналу ES. Образ, який Гана обрала для свого виходу, був дуже сміливим і в стилі нульових. Вона одягла топ та спідницю від бренду Tora-Lily з тонкої тканини, а прикрашали його сміливі вирізи спереду топа та з боків спідниці. Особливість вбрання в тому, що на ньому зображено вінтажне фото.
Доповнили цей образ чорні черевики, золоті сережки-кільця, а також макіяж та зачіска з кількома пасмами.
На своїй сторінці в Instagram Гана поділилася ще кількома знімками цього заходу.
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