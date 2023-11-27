Ось це розмір: Наомі Кемпбелл засвітила величезний діамант на руці і спровокувала чутки про заручини

Зірка зацікавила новою прикрасою.
53-річна британська супермодель 90-х Наомі Кемпбелл з'явилася в Абу-Дабі, де в неділю на трасі Яс-Маріна відбувся Гранпрі Формули-1.
Зірка подіуму привернула увагу, оскільки продемонструвала публіці величезну діамантову каблучку на безіменному пальці.
Таким чином, відома модель спровокувала чутки про те, що їй освідчились.
Наомі, у якої у червні народилася друга дитина, не повідомляла про нові стосунки, як і те, хто батько її дітей. Також протягом багатьох років модель не входила у світ з новими чоловіками, хоча раніше була у стосунках з басистом гурту U2 Адамом Клейтоном, Леонардо Ді Капріо, з головою перегонів Формули-1 Флавіо Бріаторе і навіть з Робертом Де Ніро.
Жінка, попри популярність, веде дуже потайливий спосіб життя. Також Наомі не розкрила, яким чином у неї народилися діти і чи вдавалася вона до послуг сурогатного материнства.
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