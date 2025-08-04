Ось-ось народить: вагітна Ріанна потрапила під приціл вуличних фотографів у Лос-Анджелесі

Ріанна / © Getty Images

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Знаменитість заскочили папараці під час прогулянки Лос-Анджелесом.

Ріанна була в сірій об’ємній толстовці, що прикривала її живіт і синіх широких джинсах-кльош, які поєднувала з гостроносими туфлями на підборах зі зміїної шкіри. На плечі Рірі накинула хутряну горжетку. Її волосся було заплетено в кіски, на обличчі був виразний макіяж, на шиї кілька золотих прикрас і також кілька браслетів на зап’ястя.

Ріанна / © Getty Images

Бували у Ріанни і більш пікантні виходи, які зірка вибирала для появи на публіці під час вагітності. Минулого разу після прем’єри фільму «Смурфіки» в Лос-Анджелесі, в якому вона озвучила Смурфетту, Рірі з’явилася на вечері в ресторані Giorgio Baldi у дуже ефектному вбранні.

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Того вечора на ній був ансамбль від Alaïa прет-а-порте осінь-2025, який включав скульптурну довгу спідницю розшиту паєтками та топ без рукавів, але з капюшоном. Білі туфлі-човники до тону і на підборах завершували образ.

Ріанна / © Getty Images