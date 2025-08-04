- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 9
- Час на прочитання
- 1 хв
Ось-ось народить: вагітна Ріанна потрапила під приціл вуличних фотографів у Лос-Анджелесі
37-річна співачка Ріанна все ще перебуває в очікуванні своєї третьої дитини.
Знаменитість заскочили папараці під час прогулянки Лос-Анджелесом.
Ріанна була в сірій об’ємній толстовці, що прикривала її живіт і синіх широких джинсах-кльош, які поєднувала з гостроносими туфлями на підборах зі зміїної шкіри. На плечі Рірі накинула хутряну горжетку. Її волосся було заплетено в кіски, на обличчі був виразний макіяж, на шиї кілька золотих прикрас і також кілька браслетів на зап’ястя.
Бували у Ріанни і більш пікантні виходи, які зірка вибирала для появи на публіці під час вагітності. Минулого разу після прем’єри фільму «Смурфіки» в Лос-Анджелесі, в якому вона озвучила Смурфетту, Рірі з’явилася на вечері в ресторані Giorgio Baldi у дуже ефектному вбранні.
Того вечора на ній був ансамбль від Alaïa прет-а-порте осінь-2025, який включав скульптурну довгу спідницю розшиту паєтками та топ без рукавів, але з капюшоном. Білі туфлі-човники до тону і на підборах завершували образ.