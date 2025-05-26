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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
39
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1 хв

Ось це ноги: норвезька фотомодель Фріда Аасен відвідала Гран-прі Формули-1.

Скандинавська зірка підкреслила фігуру та гарну засмагу короткою спідницею.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Фріда Аасен

Фріда Аасен / © Getty Images

Не встиг відгриміти Каннський кінофестиваль у Франції на Лазуровому узбережжі, як зірки перемістилися до Монако, щоб спостерігати за перегонами. 25 травня у князівстві відбулося Гран-прі Формули-1, яке відвідала і норвезька красуня Фріда Аасен.

Дівчина з’явилася на вулиці в Монте-Карло у літньому кежуал образі, оскільки поєднала бежеву мініспідницю, яка демонструвала всю красу її довгих ніг, а також сорочку із натуральної трикотажної тканини. Доповнювали образ Фріди туфлі з відкритою п’ятою, сонцезахисні окуляри та сумка Dior.

Фріда Аасен на Гран-прі Формули-1 в Монако / © Getty Images

Фріда Аасен на Гран-прі Формули-1 в Монако / © Getty Images

Нагадаємо, що також Фріда сяяла і на 78-му кінофестивалі. Вона була як ангел у гламурній сукні, розшиті лелітками та бісером від ліванського бренду Nicolas Jebran, яка мала прозору спідницю.

Фріда Аасен у Каннах на кінофестивалі / © Associated Press

Фріда Аасен у Каннах на кінофестивалі / © Associated Press

Фріда Аасен / © Getty Images

Фріда Аасен / © Getty Images

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Getty Images

Фріда Аасен / © Getty Images

Фріда Аасен / © Getty Images

Фріда Аасен / © Getty Images

Фріда Аасен / © Getty Images

Фріда Аасен / © Getty Images

Фрида Аасен_1 / © Instagram Фріди Аасен

© Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

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