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- Шоу-бізнес
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Ось це ноги: норвезька фотомодель Фріда Аасен відвідала Гран-прі Формули-1.
Скандинавська зірка підкреслила фігуру та гарну засмагу короткою спідницею.
Не встиг відгриміти Каннський кінофестиваль у Франції на Лазуровому узбережжі, як зірки перемістилися до Монако, щоб спостерігати за перегонами. 25 травня у князівстві відбулося Гран-прі Формули-1, яке відвідала і норвезька красуня Фріда Аасен.
Дівчина з’явилася на вулиці в Монте-Карло у літньому кежуал образі, оскільки поєднала бежеву мініспідницю, яка демонструвала всю красу її довгих ніг, а також сорочку із натуральної трикотажної тканини. Доповнювали образ Фріди туфлі з відкритою п’ятою, сонцезахисні окуляри та сумка Dior.
Нагадаємо, що також Фріда сяяла і на 78-му кінофестивалі. Вона була як ангел у гламурній сукні, розшиті лелітками та бісером від ліванського бренду Nicolas Jebran, яка мала прозору спідницю.