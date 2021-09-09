Осінь у Києві: івенти, які не варто пропускати

Бувають заходи веселі і приємні, але звичайні. А бувають ті, враження від яких стають справжньою подією в житті. Ця осінь у Києві може потішити саме останніми – записуйте дати у календарі і швидше купуйте квитки.
11 вересня: SOLOMUN
Потанцювати під найактуальнішого діджея у жанрах техно і хаус можна на початку осені в Osocor Residence. Очікується круте шоу у крутій атмосфері. А музика в цей вечір тут буде точно найкраща у світі, адже SOLOMUN – бажаний гість у всіх світових клубах від Ібіци до Мексики.
Вхід: від 2100 грн.
Де: Osocor Residence (вулиця Виноградна, 2).
12 вересня: Morcheeba
Morcheeba везуть до Києва новий, 10-й за рахунком, альбом — Blackest Blue. Від цього тріп-хопу вам буде спекотно навіть якщо літо вже закінчилося.
Вхід: від 899 грн.
Де: ПБК (Труханів острів).
4 жовтня: Tricky
І знову тріп-хоп світового рівня, але вже від справжнього засновника цього жанру. На початку жовтня в українській столиці легендарний Tricky дасть концерт-медитацію, присвячений своєму новому альбому — Fall To Pieces.
Вхід: 890-1990 грн.
Де: Atlas (вулиця Січових Стрільців, 37-41).
15 жовтня: Asaf Avidan
Почути його рідкісний тенор-альтіно наживо — одне з найяскравіших музичних задоволень. Але не тільки завдяки йому ізраїльський співак заслужив світову популярність. Секрет Asaf Avidan ще і в унікальній музиці з глибокими філософськими текстами.
Вхід: від 890 грн.
Де: Bel Etage Music Hall (вулиця Шота Руставелі, 16А).
17 жовтня: СКАЙ
Їм вже — 20, і вони запрошують всіх відзначити це свято на великому концерті. Як щодо ліричного українського року?
Вхід: 150-1190 грн.
Де: Міжнародний центр культури і мистецтв (Алея Героїв Небесної Сотні, 1).
16 листопада: The Dead Daisies
Ця американський рокгурт задає тон "важкої" музики в усьому світі. Зараз вони гастролюють планетою, представляючи альбом Holy Ground. Відірватися на повну, віддавшись актуальному фатального саунду, можна буде під завісу осені.
Вхід: від 890 грн.
Де: Bel Etage Music Hall (вулиця Шота Руставелі, 16А).
19 листопада: Vivienne Mort
Модний український індірок гурт з глибокими фантазійними текстами. Фронтвумен гурту збирає повний первинний склад Vivienne Mort для великого концерту, щоб після нього взяти тривалу творчу паузу.
Вхід: від 580 грн.
Де: Міжнародний центр культури і мистецтв (Алея Героїв Небесної Сотні, 1).
22 листопада: Dark Tranquility
Шведські піонери мелодик дес-металу переживають зміни складу, але залишаються абсолютно вірні своїм звучанням. Їхньому гурту вже майже 30 років, а фірмовий саунд залишається незмінно якісним і неповторним на світовому рівні.
Вхід: 790-1390 грн.
Де: Atlas (вулиця Січових Стрільців, 37-41).