Осінь у Києві: івенти, які не варто пропускати

Осінь у Києві: івенти, які не варто пропускати

Бувають заходи веселі і приємні, але звичайні. А бувають ті, враження від яких стають справжньою подією в житті. Ця осінь у Києві може потішити саме останніми – записуйте дати у календарі і швидше купуйте квитки.

11 вересня: SOLOMUN

Потанцювати під найактуальнішого діджея у жанрах техно і хаус можна на початку осені в Osocor Residence. Очікується круте шоу у крутій атмосфері. А музика в цей вечір тут буде точно найкраща у світі, адже SOLOMUN – бажаний гість у всіх світових клубах від Ібіци до Мексики.

Вхід: від 2100 грн.

Де: Osocor Residence (вулиця Виноградна, 2).

SOLOMUN/Прес-служба

12 вересня: Morcheeba

Morcheeba везуть до Києва новий, 10-й за рахунком, альбом — Blackest Blue. Від цього тріп-хопу вам буде спекотно навіть якщо літо вже закінчилося.

Вхід: від 899 грн.

Де: ПБК (Труханів острів).

orcheeba/Прес-служба

4 жовтня: Tricky

І знову тріп-хоп світового рівня, але вже від справжнього засновника цього жанру. На початку жовтня в українській столиці легендарний Tricky дасть концерт-медитацію, присвячений своєму новому альбому — Fall To Pieces.

Вхід: 890-1990 грн.

Де: Atlas (вулиця Січових Стрільців, 37-41).

Tricky/Прес-служба

15 жовтня: Asaf Avidan

Почути його рідкісний тенор-альтіно наживо — одне з найяскравіших музичних задоволень. Але не тільки завдяки йому ізраїльський співак заслужив світову популярність. Секрет Asaf Avidan ще і в унікальній музиці з глибокими філософськими текстами.

Вхід: від 890 грн.

Де: Bel Etage Music Hall (вулиця Шота Руставелі, 16А).

Asaf Avidan/Прес-служба

17 жовтня: СКАЙ

Їм вже — 20, і вони запрошують всіх відзначити це свято на великому концерті. Як щодо ліричного українського року?

Вхід: 150-1190 грн.

Де: Міжнародний центр культури і мистецтв (Алея Героїв Небесної Сотні, 1).

СКАЙ/Прес-служба

16 листопада: The Dead Daisies

Ця американський рокгурт задає тон "важкої" музики в усьому світі. Зараз вони гастролюють планетою, представляючи альбом Holy Ground. Відірватися на повну, віддавшись актуальному фатального саунду, можна буде під завісу осені.

Вхід: від 890 грн.

Де: Bel Etage Music Hall (вулиця Шота Руставелі, 16А).

The Dead Daisies/Прес-служба

19 листопада: Vivienne Mort

Модний український індірок гурт з глибокими фантазійними текстами. Фронтвумен гурту збирає повний первинний склад Vivienne Mort для великого концерту, щоб після нього взяти тривалу творчу паузу.

Вхід: від 580 грн.

Де: Міжнародний центр культури і мистецтв (Алея Героїв Небесної Сотні, 1).

Vivienne Mort/Прес-служба

22 листопада: Dark Tranquility

Шведські піонери мелодик дес-металу переживають зміни складу, але залишаються абсолютно вірні своїм звучанням. Їхньому гурту вже майже 30 років, а фірмовий саунд залишається незмінно якісним і неповторним на світовому рівні.

Вхід: 790-1390 грн.

Де: Atlas (вулиця Січових Стрільців, 37-41).

Dark Tranquility/Прес-служба

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