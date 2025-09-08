Осінній урожай: Девід Бекхем показав, що нового виросло у нього на городі

Девід Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

Реклама

50-річний відомий спортсмен Девід Бекхем останнім часом захопився сільським господарством і садівництвом, якими він займається на своїй заміській ділянці в Котсуолдсі, Англія. Він доглядає за городом, садить різні овочі, розводить курей і навіть займається бджільництвом, а успіхами хвалиться в Мережі.

Так, в Instagram він показав, що нового виросло на його грядках і на деревах у саду. Це гарбузи, баклажани, помідори чері, різні види капусти і зелені, а також яблука і сливи.

Город Девіда Бекхема / © Instagram Девіда Бекхема

Урожай з городу Девіда Бекхема / © Instagram Девіда Бекхема

Город Девіда Бекхема / © Instagram Девіда Бекхема

Сад Девіда Бекхема / © Instagram Девіда Бекхема

Город Девіда Бекхема / © Instagram Девіда Бекхема

Город Девіда Бекхема / © Instagram Девіда Бекхема

Сад Девіда Бекхема / © Instagram Девіда Бекхема

Урожай з городу Девіда Бекхема / © Instagram Девіда Бекхема

Урожай з городу Девіда Бекхема / © Instagram Девіда Бекхема

На одному з фото, яке опублікувала дружина Девіда — Вікторія — він позує біля яблуні в компанії чотирьох їхніх собак.

Реклама

Девід Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

Зазначимо, любов Девіда до садівництва розпочалася під час локдауну. Це заняття стало для нього способом розслабитися та медитувати. Роботу на городі він називає спокійною, терапевтичною та корисною. Також ексфутболіст полюбляє готувати їжу з продуктів з власного городу. Його дружина Вікторія часто жартує із захоплення чоловіка — «він наче дідуган на пенсії з лопатою», але підтримує його, адже і сама дотримується правильного харчування та полюбляє екологічно чисті продукти.

Раніше, нагадаємо, 58-річна американська акторка і модель — Памела Андерсон — позувала на своєму городі.