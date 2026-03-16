"Оскар-2026": Енн Гетевей зачарувала образом від Valentino і спантеличила шанувальників своїм «новим обличчям»

Енн Гетевей / © Associated Press

Зірка зараз активно займається просуванням фільму "Диявол носить Prada 2", продовження класичної комедії 2006 року "Диявол носить Prada", заснованої на романі, написаному колишньою помічницею Дами Анни Вінтур у журналі Vogue.

Гетевей вийшла на доріжку у сукні без бретелів з квітковим принтом від Valentino з кутюрної колекції сезону весна-літо 2026. Вбрання доповнювало широкий пояс на талії та високі чорні рукавички та шлейф позаду. Також Енн була взута у чорні босоніжки на підборах.

Енн Гетевей / © Associated Press

Вечірній образ акторка доповнила кольє та сережками-висячками від Bvlgari, виразним макіяжем очей у теплих відтінках та нюдовою помадою на губах. Довге темне волосся Енн було зібрано частково ззаду і трохи підняте зверху.

Багато телеглядачів найбільшу увагу привернуло обличчя Гетевей, що викликало хвилю припущень у соціальних мережах, пише Daily Mail.

Енн Гетевей / © Associated Press

"Що Енн Гетевей зробила зі своїм обличчям і навіщо?" — запитав один із шанувальників акторки на X, а інший написав: «Енн Гетевей демонструє своє нове обличчя».

Енн Гетевей / © Associated Press

«Я бачу коментарі про те, що Енн Гетевей мала такий вигляд, ніби їй зробили ботокс, і, ймовірно, вони мають рацію, — припустив інший, — але, на відміну від більшості подібних випадків, вона має гарний вигляд, а її обличчя було досить виразним. Наступного разу їй варто зменшити дозу», - написав ще один користувач соцмереж.