Шоу-бізнес
52
2 хв

"Оскар-2026": Енн Гетевей зачарувала образом від Valentino і спантеличила шанувальників своїм «новим обличчям»

Акторка Енн Гетевей з'явилася на червоній доріжці церемонії «Оскар» минулої ночі в Лос-Анджелесі.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Енн Гетевей / © Associated Press

Зірка зараз активно займається просуванням фільму "Диявол носить Prada 2", продовження класичної комедії 2006 року "Диявол носить Prada", заснованої на романі, написаному колишньою помічницею Дами Анни Вінтур у журналі Vogue.

Гетевей вийшла на доріжку у сукні без бретелів з квітковим принтом від Valentino з кутюрної колекції сезону весна-літо 2026. Вбрання доповнювало широкий пояс на талії та високі чорні рукавички та шлейф позаду. Також Енн була взута у чорні босоніжки на підборах.

Вечірній образ акторка доповнила кольє та сережками-висячками від Bvlgari, виразним макіяжем очей у теплих відтінках та нюдовою помадою на губах. Довге темне волосся Енн було зібрано частково ззаду і трохи підняте зверху.

Багато телеглядачів найбільшу увагу привернуло обличчя Гетевей, що викликало хвилю припущень у соціальних мережах, пише Daily Mail.

"Що Енн Гетевей зробила зі своїм обличчям і навіщо?" — запитав один із шанувальників акторки на X, а інший написав: «Енн Гетевей демонструє своє нове обличчя».

«Я бачу коментарі про те, що Енн Гетевей мала такий вигляд, ніби їй зробили ботокс, і, ймовірно, вони мають рацію, — припустив інший, — але, на відміну від більшості подібних випадків, вона має гарний вигляд, а її обличчя було досить виразним. Наступного разу їй варто зменшити дозу», - написав ще один користувач соцмереж.

